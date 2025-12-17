Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Зеленський: "Сьогодні ми почули з Москви чергові сигнали, що наступний рік вони готують роком війни"

За словами президента, потрібні політичні, безпекові, фінансові рішення, зокрема по російських активах.

Зеленський: "Сьогодні ми почули з Москви чергові сигнали, що наступний рік вони готують роком війни"
президент України Володимир Зеленський
Фото: rfi.fr

У вечірньому відеозверненні сьогодні, 17 грудня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готується до війни і наступного року. 

"Сьогодні ми почули з Москви чергові сигнали, що наступний рік вони готують роком війни. І це сигнали не тільки для нас. Важливо, щоб партнери це бачили, і важливо, щоб вони не тільки бачили а й реагували, зокрема партнери в Сполучених Штатах Америки, які часто кажуть, що Росія начебто хоче закінчити війну", – зазначив глава України.

Він зауважив, що у Росії звучить зовсім інша риторика та сигнали, зокрема і як офіційні розпорядження їхній армії. Тому на ці настрої потрібно реагувати.

"А коли в них саме такий настрій, то і дипломатію вони будуть підривати, намагаючись різними дипломатичними формулюваннями, тиском по тому чи іншому пункту в документах просто прикривати своє бажання знищити Україну, українців, бажання добитися легітимізації крадіжки Росією нашої землі. А далі – інші країни у Європі, які хтось там у Росії може колись назвати своїми начебто "історичними землями", – сказав президент.

За словами Зеленського, потрібен реальний захист від "цієї російської історії божевілля", тому Україна продовжує роботу з усіма партнерами. Він додав, що потрібні політичні, безпекові, фінансові рішення, зокрема по російських активах, а також потрібна "сміливість усіх партнерів бачити правду, визнавати правду та діяти відповідно".

Президент зауважив, що завтрашній саміт лідерів ЄС у Брюсселі є важливим, і "результат цих зустрічей – результат Європи – має бути таким, щоб у Росії відчули, що їхнє бажання воювати ще й у наступному році не матиме сенсу, бо Україна матиме підтримку". 

Він вважає, що це на сто відсотків залежить від Європи, і саме їй робити цей вибір. 

"Розраховуємо також, що наші представники на цьому тижні продовжать розмову й зустрічі з американською командою про кроки, які можуть спрацювати на мир та на гарантовану безпеку", – сказав він. 
﻿
