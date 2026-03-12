Ви дістали, пане Президенте. Може досить «допомоги»?

Нова «підтримка» за рахунок наших податків від Президента. Що тут скажеш? Ви дістали, пане Президенте. На п’ятому році війни ви дістали своїм марнотратством та популізмом. Разом з Урядом.

Ми пережили кешбек на десятки мільярдів гривень. Який ніяк не стимулював український попит та підприємництво. Ми пережили «теплу» тисячу, яку більшість витратила на поповнення мобільного. Ми пережили книжковий бонус, і це, мабуть, єдине, що бодай якось спрацювало. І от тепер знов. На фоні невиданого кредиту від ЄС та спротиву Угорщини, після надважкої зими, де ми всі змушені були займатись власною енергобезпекою без Вашої участі – тепер ви вирішили знов роздати гроші пенсіонерам.

Ми майже 40 млрд гривень виплачуємо пенсій в окупацію, фінансуючи прямою гривнею російську економіку (читай військово-промисловий комплекс).

Ми ніяк не допомагаємо реальним ВПО, втрачаючи десятки та сотні тисяч наших співгромадян, що змушені покинути Україну. Не через війну – через Ваші рішення.

Ми щодня збираємо мільйони на підтримку армії.

Та на фоні всього – ви знову витрачаєте наші гроші на свій рейтинг.

Досить, Пане Президенте, досить. Ви можете витратити весь бюджет України на подібні акції імені себе, але це не зніме питання, чому росіяни за три дні дійшли до Маріуполя або як Ваші друзі забезпечили нам цю холодну зиму з «двушкою на Москву».

Ці питання набагато важливіші за ваші подачки і вони будуть боляче бити під час виборів.

Все, що ви можете зробити – перестати витрачати наші податки на власні забаганки, та почати дбати. Дбати про людей. Навести лад у власному оточенні та посадити бодай трьох друзів. Почати дбати про біженців та будувати житло для них. Не погрожувати Орбану військовими, а реагувати на міжнародні виклики разом з нацією, а не попри неї.

Це не врятує, але точно допоможе людям. Можливо, це допоможе в майбутньому на виборах, до яких ви публічно не готуєтесь, але ми відчуваємо реальність в кожній вашій дії. В бажанні утриматись та утримати. На жаль, не нас і не Україну, але владу та рейтинги. За наш кошт.