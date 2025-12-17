Рада ухвалила закон про вдосконалення порядку призначення та звільнення членів Кабміну

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон №1514 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку призначення та звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України».

За ухвалення документа проголосували народних 285 депутатів.

Законопроєкт передбачає системні зміни до процедури формування та оновлення уряду, уточнює механізми взаємодії парламенту і виконавчої влади під час призначення та звільнення членів Кабінету Міністрів, а також покликаний підвищити прозорість і передбачуваність кадрових рішень в Кабміні.

Про що закон

Законопроєктом пропонується, по-перше, закріпити обов’язок члена Кабінету Міністрів України бути присутнім та звітувати про виконану роботу при розгляді питання про його звільнення (підставою якого було його особиста заява про відставку) на засіданні комітету та на пленарному засіданні Верховної Ради України.

По-друге, пропонується врегулювати порядок подання такого звіту.

По-третє, пропонується закріпити право представника комітету, до відання якого належить питання про звільнення члена Кабінету Міністрів, на виступ під час розгляду цього питання Верховною Радою України.

Бо станом на сьогодні законодавство не передбачає обов’язку окремих членів Кабінету Міністрів України при їх звільненні Верховною Радою України звітувати перед нею та перед комітетами. Це призводить до того, що при звільненні окремого члена Кабінету Міністрів України Верховна Рада України та комітети не отримують належної офіційної інформації про стан справ, який залишає член КМУ, у сфері, за яку він відповідав, - йдеться у пояснювальній записці.

Згідно з текстом, ключові новації закону також включають:

Уніфікацію процедур призначення та звільнення членів уряду — закон деталізує строки подання кандидатур та вимоги до їх розгляду в парламентських комітетах та на пленарних засіданнях.

— закон деталізує строки подання кандидатур та вимоги до їх розгляду в парламентських комітетах та на пленарних засіданнях. Покращення вимог до прозорості — передбачено обов’язкове оприлюднення біографічних довідок, декларацій майна та детальних професійних профілів кандидатів на посади міністрів до їхнього розгляду в комітетах.

— передбачено обов’язкове оприлюднення біографічних довідок, декларацій майна та детальних професійних профілів кандидатів на посади міністрів до їхнього розгляду в комітетах. Уточнення підстав для дострокового припинення повноважень членів Кабміну — окреслено чіткі критерії, процедури та строки для ініціювання цього процесу як з боку президента, так і з боку Верховної Ради.

— окреслено чіткі критерії, процедури та строки для ініціювання цього процесу як з боку президента, так і з боку Верховної Ради. Посилення парламентського контролю — після ухвалення закону комітети Ради отримали розширені повноваження для оцінки професійних якостей кандидатів ще до голосування в сесійній залі.

Ці зміни, за словами авторів законопроєкту, мають сприяти підвищенню ефективності уряду, зменшенню політичної нестабільності та зниженню ризику «тіньових» призначень без належної експертної оцінки.