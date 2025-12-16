У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
ГоловнаСуспільствоВійна

Рада підтримала за основу вивчення у закладах освіти дисципліни «Основи національного спротиву»

Документом пропонується перехід від загальновійськової підготовки до системної підготовки громадян до національного спротиву.

Рада підтримала за основу вивчення у закладах освіти дисципліни «Основи національного спротиву»
Верховна Рада
Фото: з відкритих джерел

Сьогодні, 16 грудня, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 13347, розроблений з метою вдосконалення законодавства у сфері національного спротиву та набуття знань, практичних вмінь і навичок, необхідних для захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України.

Документом пропонується перехід від загальновійськової підготовки до системної підготовки громадян до національного спротиву в закладах освіти та створення спеціалізованих центрів підготовки. 

Зокрема, передбачено вивчення дисципліни «Основи національного спротиву».
