Рада підтримала за основу вивчення у закладах освіти дисципліни «Основи національного спротиву»

Сьогодні, 16 грудня, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 13347, розроблений з метою вдосконалення законодавства у сфері національного спротиву та набуття знань, практичних вмінь і навичок, необхідних для захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України.

Документом пропонується перехід від загальновійськової підготовки до системної підготовки громадян до національного спротиву в закладах освіти та створення спеціалізованих центрів підготовки.

Зокрема, передбачено вивчення дисципліни «Основи національного спротиву».