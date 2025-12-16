В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
ГоловнаСуспільствоВійна

На Чернігівщині Росія вдарила по фермі. Загинула худоба

Унаслідок обстрілу пошкоджений корівник і техніка.

На Чернігівщині Росія вдарила по фермі. Загинула худоба
Наслідки російського обстрілу
Фото: Чернігівська ОВА

У ніч на 16 грудня російська армія атакувала дронами Чернігівську область. Ворог поцілив по фермі. Там загинули корови. Про це у телеграмі розповів начальник ОВА В'ячеслав Чаус.

"Цієї ночі ворожі «герані» атакували фермерське господарство в селі Коропської громади Новгород-Сіверського району. На місці удару виникла пожежа. Унаслідок обстрілу пошкоджений корівник і техніка, загинула худоба - попередньо, 7 корів", – йдеться у його повідомленні. 

наслідки російського обстрілу Чернігівщини
Фото: Чернігівська ОВА
наслідки російського обстрілу Чернігівщини
Наслідки російського обстрілу Чергнігівщини
Фото: Чернігівська ОВА
Наслідки російського обстрілу Чергнігівщини

А вранці у Куликівській громаді Чернігівського району через ворожу дронову атаку суттєво пошкоджений приватний будинок. 

Минулої доби ворог 20 разів обстріляв Чернігівщину. Зафіксували 43 вибухи.
