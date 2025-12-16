В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Головне за ніч та ранок вівторка, 16 грудня: удар по багатоповерхівці у Запоріжжі, понад 150 боєзіткнень, перемовини щодо миру

Нічна повітряна атака, 151 бойове зіткнення, бої на Покровському, Костянтинівському та Олександрівському напрямках, ворожі обстріли.

Головне за ніч та ранок вівторка, 16 грудня: удар по багатоповерхівці у Запоріжжі, понад 150 боєзіткнень, перемовини щодо миру
Наслідки російської атаки у Запоріжжі
Фото: ДСНС

Уранці 16 грудня російський ударний безпілотник влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок у Запоріжжі. Троє мешканців зазнали поранень, повідомили начальник ОВА Іван Федоров, ДСНС та пресслужба Нацполіції.

На місцях влучань постраждалим надавали допомогу парамедики поліції. Задіяні всі екстрені служби.

Надзвичайники врятували з верхніх поверхів 5 жителів будинку, двох з яких за допомогою автодрабини. Медична допомога людям не знадобилася.

На місці події сталося загоряння чотирьох квартир на 5 та 6  поверхах на площі 120 кв.м. Пожежу ліквідовано. Рятувальники проводять проливку та розбір зруйнованих конструкцій.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 151 бойове зіткнення.

На Костянтинівському напрямку агресор здійснив 20 атак поблизу населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Новопавлівки Іванопілля, Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових дій ворога у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та в напрямках населених пунктів Гришине, Торецьке, Білицьке й Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 24 атаки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1 150 солдатів і підводний човен. Втрати військ РФ від початку повномасштабного вторгнення становлять близько 1 190 620 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 16 грудня російські війська атакували Україну 69 безпілотниками. ППО знешкодила 57 із них. Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 7 локаціях.

Більше інформації - в новині.

Якщо Путін відкине мирний план, Україна проситиме Дональда Трампа надати їй більше зброї і застосувати нові санкції. Про це президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами вночі 16 грудня.

Зокрема Україна проситиме ППО і далекобійні засоби. Зеленський вважає, що в разі відмови Росії домовлятися про мир треба буде закликати США привести в дію хоча б частину гарантій безпеки, що мали б діяти після війни. “Я думаю, це справедливий буде запит від мене як від президента і від деяких європейців, що дайте нам тоді вже хоча б частину цих гарантій безпеки, щоб ми могли відбитися від Путіна”, – сказав він.

Усі попередні спроби досягнути миру стикалися з відмовою Росії до конструктивної роботи. Москва не відмовляється від вимоги "віддати" їй Донбас і Крим.

Володимир Зеленський підтвердив, що визнавати Донбас російським Україна не буде ні фактично, ні юридично.

Президент також повідомив, що сьогодні і завтра Україна працюватиме над пунктами мирної угоди.

Після цього США в найближчі дні повинні провести консультації з Росією.

Президент США Дональд Трамп подав позов проти BBC на суму $10 млрд через нібито оманливий монтаж промови в документальному фільмі, який, за його твердженням, був "сфабрикованим" і "наклепницьким".

Як пише Financial Times, позов звинувачує британського суспільного мовника в публікації "хибного, наклепницького, оманливого, принизливого, провокаційного та зловмисного зображення президента Трампа" в документальному фільмі Panorama, який вийшов в ефір напередодні загальних виборів у США 2024 року. Минулого місяця BBC перепросила Трампа за цей фільм.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося! 
﻿
