В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Армія ворога втратила вчора 1 150 солдатів і підводний човен

Втрати військ РФ від початку повномасштабного вторгнення становлять близько 1 190 620 осіб. 

Армія ворога втратила вчора 1 150 солдатів і підводний човен
Бійці 24 ОМБр, ілюстративне фото
Фото: 24 ОМБр

Вчора армія ворога втратила 1 150 солдатів, 9 танків, 6 бойових броньованих машин, 67 артилерійських систем та підводний човен.

Про це повідомив Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.12.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 190 620 (+1 150) осіб 
  • танків – 11 421 (+9) од. 
  • бойових броньованих машин – 23 737 (+6) од. 
  • артилерійських систем – 35 172 (+67) од. 
  • РСЗВ – 1 570 (+0) од. 
  • засоби ППО – 1 261 (+0) од. 
  • літаків – 432 (+0) од. 
  • гелікоптерів – 347 (+0) од. 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 91 219 (+442) од. 
  • крилаті ракети – 4 073 (+0) од. 
  • кораблі / катери – 28 (+0) од. 
  • підводні човни – 2 (+1) од. 
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 70 182 (+177) од. 
  • спеціальна техніка – 4 026 (+0) од. 

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.
