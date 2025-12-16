Армія ворога втратила вчора 1 150 солдатів і підводний човен

Вчора армія ворога втратила 1 150 солдатів, 9 танків, 6 бойових броньованих машин, 67 артилерійських систем та підводний човен.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.12.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 190 620 (+1 150) осіб
- танків – 11 421 (+9) од.
- бойових броньованих машин – 23 737 (+6) од.
- артилерійських систем – 35 172 (+67) од.
- РСЗВ – 1 570 (+0) од.
- засоби ППО – 1 261 (+0) од.
- літаків – 432 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 91 219 (+442) од.
- крилаті ракети – 4 073 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+1) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 70 182 (+177) од.
- спеціальна техніка – 4 026 (+0) од.
Дані уточнюються.
- Підводні дрони Служби безпеки України "Sub Sea Baby" уперше в історії підірвали російську субмарину класу 636.3 "Варшавянка". Човен виведений з ладу.