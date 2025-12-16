Армія ворога втратила вчора 1 150 солдатів і підводний човен

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.12.25 орієнтовно склали:

Втрати військ РФ від початку повномасштабного вторгнення становлять близько 1 190 620 осіб.

