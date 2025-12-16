В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Відео"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині ворог понівечив оселі людей та будинок культури

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів області.

На Харківщині ворог понівечив оселі людей та будинок культури
Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: ДСНС

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів Харківської області. Ворог понівчив оселі людей та будинок культури. 

Про це розповіли у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов та ДСНС

Медики надали допомогу 66-річному чоловіку, який зазнав травм внаслідок обстрілу Куп’янська 28 листопада та 53-річні жінці, яка постраждала внаслідок обстрілу цього ж міста 12 грудня. Також допомогли 57-річному чоловіку, який постраждав внаслідок обстрілу сел. Куп’янськ-Вузловий 7 грудня.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • КАБ;
  • 2 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 2 БпЛА типу «Молнія»;
  • 1 fpv-дрон;
  • 2 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Куп’янському районі пошкоджено заклад культури (сел. Великий Бурлук)
  • у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с.Безруки);
  • у Чугуївському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Петропавлівка, с. Лиман).

Наслідки атаки на Харківщині
Фото: ДСНС
Наслідки атаки на Харківщині

Рятувальники розповіли, що російські війська завдали удару по центральній частині селища Великий Бурлук. Внаслідок атаки зайнявся будинок культури, який раніше вже був пошкоджений ворожими обстрілами. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 1000 кв. м. На місці працювали 13 рятувальників, 3 одиниці техніки ДСНС, а також медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади.

ліквідація наслідків атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА
ліквідація наслідків атаки на Харківщині

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 94 людини. Залишилися 49 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 14 918 людей.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies