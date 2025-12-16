Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів Харківської області. Ворог понівчив оселі людей та будинок культури.

Про це розповіли у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов та ДСНС.

Медики надали допомогу 66-річному чоловіку, який зазнав травм внаслідок обстрілу Куп’янська 28 листопада та 53-річні жінці, яка постраждала внаслідок обстрілу цього ж міста 12 грудня. Також допомогли 57-річному чоловіку, який постраждав внаслідок обстрілу сел. Куп’янськ-Вузловий 7 грудня.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

КАБ;

2 БпЛА типу «Герань-2»;

2 БпЛА типу «Молнія»;

1 fpv-дрон;

2 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп’янському районі пошкоджено заклад культури (сел. Великий Бурлук)

у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с.Безруки);

у Чугуївському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Петропавлівка, с. Лиман).

Фото: ДСНС Наслідки атаки на Харківщині

Рятувальники розповіли, що російські війська завдали удару по центральній частині селища Великий Бурлук. Внаслідок атаки зайнявся будинок культури, який раніше вже був пошкоджений ворожими обстрілами. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 1000 кв. м. На місці працювали 13 рятувальників, 3 одиниці техніки ДСНС, а також медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади.

Фото: Харківська ОВА ліквідація наслідків атаки на Харківщині

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 94 людини. Залишилися 49 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 14 918 людей.