Освітній омбудсмен: штраф за булінг треба підвищити орієнтовно до 10 тисяч гривень

Освітній омбудсмен Надія Лещик вважає, що на сьогодні штрафи за булінг в Україні замалі і мають бути підвищені орієнтовно до 10 тисяч гривень.

"Я вважаю, що штраф має бути підвищений, це буде стримуючий механізм. Бо сьогоднішній розмір у 850 гривень для зарплати батьків та вчителя не критичний. Розповім випадок з булінгом: на засідання комісії викликали батьків дітей, говорили з ними, і учень-кривдник дістав пачку коштів та каже: скільки тобі треба заплатити для компенсації. Ну тобто навіть учні не вважають цю суму достатньою для реагування. Моя позиція, що це має бути орієнтовно 10 тисяч гривень", – сказала Лещик в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас вона наголосила, що штраф має застосовуватися разом з іншими заходами превенції, що є спільною роботою як сім'ї, так і закладів освіти.

"Насильство досить часто розпочинається з сім'ї. Тому що дитина бачить насильство вдома і переносить таку поведінку в заклад освіти, про що свідчать і результати різних досліджень. І в такому випадку дитина може ставати як булером, так і потенційною жертвою. Тому, по-перше, необхідно працювати з сім'ями", – зазначила омбудсмен.

Також, на її думку, необхідно вдосконалити превенцію в закладах освіти. У цьому контексті дуже важлива роль психологічної служби.

"У нас є психологи в школах, вони працюють, але перевантажені. Один психолог на ставку розрахований на 700 дітей, але якщо в школі, наприклад, 1,5 тисячі дітей, то другу ставку не додають. Крім того, психолог завантажений паперовою роботою, звітами або іншими обов'язками, і просто не встигає з цими дітьми працювати. Тому необхідно це реформувати", – додала вона.

Також вона розповіла, що за 2024 рік по 20% справ про булінг сплив термін в три місяці і вони не були розглянуті, а також частина справ відхиляється через неправильно оформлені документи.

"По частині справ, по яких суд виносить рішення, там просто якісь попередження або вибачення. Ми маємо розуміти те, що частина справ взагалі до суду не доходить, тому що досить часто батьки просто переводять дитину в іншу школу чи в інший клас і не хочуть далі доводити свою правоту в питанні булінгу, бо це стрес для дитини та додаткові витрати для батьків. І ті, хто здійснює булінг, залишаються непокараними", – констатувала Лещик.

Також вона звернула увагу, що часом керівники закладів освіти не повідомляють поліцію про факти булінгу.

На запитання, на якому етапі знаходиться її ініціатива щодо надання Службі освітнього омбудсмена права на позасудовий розгляд справ про адміністративне порушення та стягнення штрафів, Лещик констатувала, що з цим все поки що складно, тому що це потребує внесення змін в Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Водночас вона звернула увагу, що наразі у Верховній Раді зареєстровано інший законопроєкт реєстр, який збільшує строки розгляду в суді справ про булінг з трьох місяців до року, який вона підтримує, але він вирішує лише точково питання захисту дітей.