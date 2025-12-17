Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров'ї України
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
"Можливо, переможе Зеленський": Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
У ніч на середу Росія атакувала столичний регіон. В області пошкоджено два будинки

Поранених немає. 

У ніч на середу Росія атакувала столичний регіон. В області пошкоджено два будинки
ілюстративне фото
Фото: Генштаб

У ніч на 17 грудня армія Росії знову атакувала Київську область. Є збиті повітряні цілі.

Влучань по об’єктах критичної інфраструктури немає. Про це повідомив голова ОВА Микола Калашник у Telegram

“У Вишгородському районі унаслідок ворожої атаки пошкоджено два двоповерхові житлові будинки. У них вибито скління”, – сказав він.

Минулося без потерпілих. Калашник пообіцяв допомогу людям, чиї оселі були пошкоджені. 

ППО працювала вночі в Києві: мер міста Віталій Кличко повідомляв про вибухи на Оболоні. 

Повітряні сили повідомляли про атаку дронами. 
