У ніч на середу Росія атакувала столичний регіон. В області пошкоджено два будинки

У ніч на 17 грудня армія Росії знову атакувала Київську область. Є збиті повітряні цілі.

Влучань по об’єктах критичної інфраструктури немає. Про це повідомив голова ОВА Микола Калашник у Telegram.

“У Вишгородському районі унаслідок ворожої атаки пошкоджено два двоповерхові житлові будинки. У них вибито скління”, – сказав він.

Минулося без потерпілих. Калашник пообіцяв допомогу людям, чиї оселі були пошкоджені.

ППО працювала вночі в Києві: мер міста Віталій Кличко повідомляв про вибухи на Оболоні.

Повітряні сили повідомляли про атаку дронами.

