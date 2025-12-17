Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Відео"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Херсонщині через російські удари поранені восьмеро цивільних

Пошкоджені два приватні будинки, кінологічний центр, комунальне підприємство, господарча споруда, газопровід, мікроавтобус та приватний автомобіль.

На Херсонщині через російські удари поранені восьмеро цивільних
Фото: Вікіпедія

У Херсонській області упродовж доби внаслідок російських атак зазнали поранень восьмеро людей.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін. 

Під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Зимівник, Комишани, Молодіжне, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Незламне, Новодмитрівка, Розлив, Томина Балка, Янтарне, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Іванівка, Інгулець, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Берислав, Зміївка, Томарине, Урожайне, Новорайськ, Монастирське, Червоний Маяк, Новоолександрівка, Золота Балка, Михайлівка, Тягинка, Вірівка, Бургунка, Львове, Миколаївка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Дудчани, Милове, Республіканець, Осокорівка, Веселе, Козацьке та Херсон.

Пошкоджені два приватні будинки, кінологічний центр, комунальне підприємство, господарча споруда, газопровід, мікроавтобус та приватний автомобіль.

Прокудін також повідомив, що вчора зі звільнених громад регіону евакуювали чотири людини.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies