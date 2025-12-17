На Херсонщині через російські удари поранені восьмеро цивільних

Пошкоджені два приватні будинки, кінологічний центр, комунальне підприємство, господарча споруда, газопровід, мікроавтобус та приватний автомобіль.

У Херсонській області упродовж доби внаслідок російських атак зазнали поранень восьмеро людей.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

Під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Зимівник, Комишани, Молодіжне, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Незламне, Новодмитрівка, Розлив, Томина Балка, Янтарне, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Іванівка, Інгулець, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Берислав, Зміївка, Томарине, Урожайне, Новорайськ, Монастирське, Червоний Маяк, Новоолександрівка, Золота Балка, Михайлівка, Тягинка, Вірівка, Бургунка, Львове, Миколаївка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Дудчани, Милове, Республіканець, Осокорівка, Веселе, Козацьке та Херсон.

Пошкоджені два приватні будинки, кінологічний центр, комунальне підприємство, господарча споруда, газопровід, мікроавтобус та приватний автомобіль.

Прокудін також повідомив, що вчора зі звільнених громад регіону евакуювали чотири людини.