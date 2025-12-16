Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
МАГАТЕ надало Україні обладнання для моніторингу підземних вод

Низка українських експертів також пройде навчання на європейському обладнанні.

МАГАТЕ надало Україні обладнання для моніторингу підземних вод
Північна частина колишнього Каховського водосховища
Фото: з fb-сторінки Екологія-Право-Людина

МАГАТЕ передало спеціальне обладнання Державній службі геології та надр України (Держгеонадра). 

Про це повідомила пресслужба Держгеонадр.

Надане обладнання потрібне для ізотопного аналізу визначення джерел і шляхів поширення забруднень у водних ресурсах, впливу на навколишнє середовище та громадське здоров’я. Також це допоможе із плануванням подальших заходів з відновлення підземних вод на постраждалих від підриву Каховської дамби територіях.

Крім того, програма допомоги МАГАТЕ передбачає закупівлю необхідних матеріалів, надання технічної підтримки, консультацій і нарощування потенціалу, зокрема, в сфері безпеки постачання питної води.

У межах проєкту технічного співробітництва “Забезпечення доступності водних ресурсів в умовах зміни клімату” МАГАТЕ проведе навчання експертів, зокрема спеціалістів з ДП “Українська геологічна компанія” та КП “Кіровгеологія”, на європейському устаткуванні. 
