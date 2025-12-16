Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
Нідерланди нададуть Україні допомогу на 250 млн євро

Гроші призначені для закупівлі боєприпасів до винищувачів F-16.

Нідерланди нададуть Україні допомогу на 250 млн євро
Винищувач F-16, ілюстративне фото
Фото: Міноборони

Нідерланди виділять Україні фінансування для закупівлі боєприпасів до винищувачів F-16.

Про це повідомив премʼєр-міністр Нідерландів Дік Схооф.

Голова уряду Нідерландів зазначив, що на цю закупівлю виділять 250 млн євро.

Дік Схооф також повідомив, що Нідерланди хочуть прискорити передачу фінансової допомоги Україні у розмірі 700 млн євро. Ці гроші будуть надані раніше запланованих термінів, ще 2025 року.

Премʼєр-міністр Нідерландів запевнив, що підтримка України залишається одним із пріоритетів зовнішньої політики його країни. Йдеться, зокрема, про оборону та зміцнення протиповітряних і авіаційних спроможностей.
