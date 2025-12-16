Нідерланди нададуть Україні допомогу на 250 млн євро

Нідерланди виділять Україні фінансування для закупівлі боєприпасів до винищувачів F-16.
Про це повідомив премʼєр-міністр Нідерландів Дік Схооф.
Голова уряду Нідерландів зазначив, що на цю закупівлю виділять 250 млн євро.
Дік Схооф також повідомив, що Нідерланди хочуть прискорити передачу фінансової допомоги Україні у розмірі 700 млн євро. Ці гроші будуть надані раніше запланованих термінів, ще 2025 року.
Премʼєр-міністр Нідерландів запевнив, що підтримка України залишається одним із пріоритетів зовнішньої політики його країни. Йдеться, зокрема, про оборону та зміцнення протиповітряних і авіаційних спроможностей.
- 8 грудня уряд Нідерландів підтримав надання України додаткових 700 млн євро, аби забезпечити продовження військових постачань на початку 2026 року.
- 2 грудня нідерландський парламент проголосував за надання Україні додаткових 2 млрд євро у 2026 році.