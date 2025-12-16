Війна між Росією і Україною вже не є локальним чи регіональним конфліктом, вона має всі ознаки глобального характеру. Тому, щоб відповісти, чи є в України шанс на перемогу, потрібно розуміти, в якому стані перебуває Росія і які виходи існують з глобальної війни на виснаження.

Про це під час форуму "Ветерани як новий політичний суб'єкт: правила взаємодії для повоєнної України" говорив посол України у Великій Британії Валерій Залужний, передає кореспондентка LB.UA.

"Десять років війни в Афганістані і спільні потуги цивілізованого світу стерли в пилюку СРСР, який був потужнішим за нинішню Росію, мабуть, втридцятеро. Щоб нам розуміти, чи є у нас шанс, треба розуміти, в якому стані зараз РФ і її економічний потенціал, політична ситуація. Про військовий більш-менш розуміємо: там є проблеми. Де зараз Росія: в 1979 році, 1985-му чи вже 1989-му?", - зазначив він.

Залужний наголосив, що треба шукати тільки глобальні методи вирішення цього конфлікту.

"Наприклад, якщо буде реалізований якийсь із сценаріїв і війна зупиниться там, де вона є – якою буде у глобальному масштабі реакція на це, скажімо, нової архітектури безпеки у ЄС? Чи створені якісь важелі і механізми, які можуть глобально зреагувати?", - зауважив він.

На думку ексголовкома, завершення війни залежатиме від позиції глобальних гравців, зацікавлених у результатах цього конфлікту.

"У цій війні є зацікавлені країни, такі як Китай, що відносяться до глобального рівня і при вирішенні питання завершення цієї війни треба буде враховувати усіх глобальних гравців. Війна глобального характеру потребує глобальних рішень", - сказав Залужний.

На думку генерала, війна на виснаження почалась у листопаді 2023 року і її не можна зупинити лише якимось тимчасовим рішенням про припинення бойових дій. Здобути перемогу у війні на виснаження лише військовим шляхом неможливо, така війна може зберегти або знищити державу.

"Вона тим і характерна, що ведеться на трьох фронтах: військовому, політичному і економічному. Коли працює пропаганда і накачує населення тим, що треба здобути перемогу і вся економіка перебудовується на військові рейки, а держава починає існувати лише через військову економіку, просто зупинкою бойових дій без зупинки політичної пропаганди і економічних спроможностей ворожої держави війна не завершиться", - впевнений Залужний.

Також, на його переконання, мета Росії не обмежується здобуттям території кількох областей України.

"Ми точно знаємо, що політична мета РФ – точно не чотири області, як вона декларує, щоб їх звільняти. Росія запустила весь цей механізм, щоб знищити Україну як державу", - нагадав Залужний.

Потрібно розуміти, в якому стані перебуває економіка та політична ситуація РФ, щоб об’єднати зусилля наших партнерів і довести Росію до стану колапсу, очевидного у війні на виснаження.

"Чи маємо ми шанс? Звісно, маємо. Ми вже повністю зрозуміли природу цієї сучасної війни — це війна економік і лише застосування таких економічних підходів, які виведуть з ладу економіку противника, можуть привести до очікуваного результату. Потрібна математична модель, яка змогла б прорахувати усі ризики і ресурси, щоб вийти до стану, коли Рф перестане існувати, бо не витримає тиску України і наших партнерів", - заявив Залужний.

Водночас генерал не вважає, що слід покладатися на союзників і вибудувані відносини повністю.

"Деякі наші друзі дивляться з глобальної точки зору зовсім по-іншому, намагаються реалізувати якісь свої інтереси. Тому в такій війні нам важливо не вірити ворогам і, як не дивно, — власним друзям. Лише тверезий холодний розрахунок економічних, політичних і військових спроможностей може привести нас до успіху", - зауважив Залужний.