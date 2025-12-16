Мерц: війська союзників відбиватимуть можливий новий напад РФ після мирної угоди

Контингент союзників України може діяти проти російського вторгнення у разі заключення мирної угоди, вважає бундесканцлер Фрідріх Мерц, повідомляє Reuters.

“Ми б забезпечили демілітаризовану зону між воюючими сторонами і, якщо бути дуже конкретним, ми також діяли б проти відповідних російських вторгнень і атак. Ми ще не там”, – відповів Мерц на питання щодо деталей можливих гарантій безпеки Україні з боку союзників.

На його думку, той факт, що американці взяли на себе зобов’язання захищати Україну у разі припинення вогню, ніби це територія НАТО, це чудова нова позиція для США.

Фрідріх Мерц також вважає, що існує шанс “50/50” на досягнення європейської угоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування оборони України.

Канцлер додав, що Україні знадобиться фінансування щонайменше ще два роки після того, як у І кварталі 2026 року завершиться поточний раунд європейського фінансування.