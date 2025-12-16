У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Відео"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
ГоловнаПолітика

Мерц: війська союзників відбиватимуть можливий новий напад РФ після мирної угоди

Також союзники готові забезпечувати демілітаризовану зону.

Мерц: війська союзників відбиватимуть можливий новий напад РФ після мирної угоди
Бундесканцлер Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Контингент союзників України може діяти проти російського вторгнення у разі заключення мирної угоди, вважає бундесканцлер Фрідріх Мерц, повідомляє Reuters.

“Ми б забезпечили демілітаризовану зону між воюючими сторонами і, якщо бути дуже конкретним, ми також діяли б проти відповідних російських вторгнень і атак. Ми ще не там”, – відповів Мерц на питання щодо деталей можливих гарантій безпеки Україні з боку союзників.

На його думку, той факт, що американці взяли на себе зобов’язання захищати Україну у разі припинення вогню, ніби це територія НАТО, це чудова нова позиція для США.

Фрідріх Мерц також вважає, що існує шанс “50/50” на досягнення європейської угоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування оборони України. 

Канцлер додав, що Україні знадобиться фінансування щонайменше ще два роки після того, як у І кварталі 2026 року завершиться поточний раунд європейського фінансування.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies