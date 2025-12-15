Європейські лідери оприлюднили заяву за результатами дводенних перемовин між США, Україною та європейськими партнерами

Зустріч делегацій США та України в Берліні

Низка європейських лідерів виступили із заявою щодо перемовин між США, Україною та європейськими партнерами з приводу припинення війни між Росією та Україною.

Лідери США та Європи зобов'язалися співпрацювати, щоб забезпечити надійні гарантії безпеки та заходи підтримки економічного відновлення для України в контексті угоди про припинення війни.

Це включатиме:

надання постійної та значної підтримки Україні у розбудові її збройних сил, які повинні залишатися на мирному рівні чисельністю 800 тис. осіб, щоб мати змогу стримувати конфлікт та захищати територію України;

створення “багатонаціональних сил Україна” під керівництвом Європи, що складатимуться з внесків країн, що бажають цього, в рамках Коаліції бажаючих та підтримуватимуться США. Вони допомагатимуть у відновленні ЗСУ, забезпеченні безпеки неба України та підтримці безпечнішого моря, зокрема шляхом дій всередині України;

механізм припинення вогню під керівництвом Сполучених Штатів з міжнародною участю: моніторинг і верифікація, раннє попередження про можливу атаку, реагування на порушення та механізми деескалації;

юридично обов'язкові гарантії безпеки, які відповідають національним процедурам, вживати заходів для відновлення миру та безпеки у разі майбутнього збройного нападу. Ці заходи можуть включати збройні сили, розвідувальну та логістичну допомогу, економічні та дипломатичні дії;

інвестувати в майбутнє процвітання України, включаючи надання значних ресурсів для відновлення та реконструкції, взаємовигідні торговельні угоди та врахування необхідності компенсації Росії Україні завданої шкоди. У цьому сенсі російські суверенні активи в Європейському Союзі були знерухомлені;

рішуче підтримувати вступ України до Європейського Союзу.

Також підписанти висловили свою підтримку президенту Зеленському та погодилися підтримати будь-які рішення, які він зрештою прийме щодо конкретних українських питань.

Європейські лідери підтвердили, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою, а рішення щодо території приймаються народом України, як тільки будуть ефективно впроваджені надійні гарантії безпеки. Деякі питання необхідно буде вирішити на заключних етапах переговорів. Вони підкреслили, що підтримають президента Зеленського у проведенні консультацій зі своїм народом, якщо це буде необхідно.

Тепер Росія має продемонструвати готовність працювати над досягненням міцного миру, погодившись на мирний план президента Трампа, та продемонструвати свою відданість справі припинення бойових дій, погодившись на припинення вогню.

Також лідери домовилися продовжувати посилювати тиск на Росію, щоб спонукати Москву до серйозних переговорів.

Серед тих, хто підписав заяву – канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон, президент Литви Ґітанас Науседа, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Стере, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, прем’єр-міністр Британії Кір Стармер.

Ця заява залишається відкритою для приєднання інших країн.