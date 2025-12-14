Зеленський: ніхто з кандидатів на посаду голови ОП від неї не відмовлявся, але я ще не вирішив

Ніхто з кандидатів на посаду нового голови Офісу президента, з ким Володимир Зеленський проводив консультації, не відмовлявся.

Про це президент України заявив 14 жовтня під час спілкування з журналістами, повідомляє LB.ua.

Він зазначив, що сам ще не визначився з тим, хто все ж таки очолить Офіс. За словами президента, ”є багато технічних питань”.

”Всі вони готові підставити плече, ніхто не відмовлявся. Всі готові очолити мій офіс. Я вже і говорив, і не буду повторювати. Є багато технічних питань з цього приводу, тому я ще сам не вирішив, хто очолить Офіс Президента”, – зазначив Зеленський.

Цієї п'ятниці минуло два тижні, відколи Офіс президента залишився без голови. Андрія Єрмака президент відправив у відставку в день проведення у нього обшуків НАБУ і САП.

Кандидатами на посаду президент називав голову ГУР Кирила Буданова, заступника голови ОП Павла Палісу, міністра оборони Дениса Шмигаля, віцепремʼєра Михайла Федорова, першого заступника міністра закордонних справ Сергія Кислицю.

Зеленський сказав, що є складнощі з призначенням Шмигаля і Федорова, бо треба їм шукати заміни в Кабмін. А Рада досі не призначила двох інших міністрів – енергетики і юстиції. Стосовно деяких інших кандидатів він не певен, що вони зможуть концентруватися на всіх питаннях.

Нагадаємо, 28 листопада співробітники НАБУ і САП провели обшуки в помешканні голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Того ж вечора Володимир Зеленський повідомив про звільнення голови свого офісу. А сам Єрмак у коментарі New York Post заявив, що "їде на фронт".