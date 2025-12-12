Володимир Зеленський відвідає Німеччину наступного понеділка

Наступного тижня канцлер ФРН Фрідріх Мерц прийме президента України Володимира Зеленського.
Про це повідомила пресслужба уряду Німеччини.
“Канцлер Фрідріх Мерц прийме президента України Володимира Зеленського в понеділок для німецько-українських економічних переговорів та обміну думками щодо стану мирних переговорів в Україні”, - йдеться у повідомленні.
Крім того, ввечері до переговорів приєднаються європейські глави держав та урядів, а також лідери ЄС та НАТО.
- Посол України у Польщі Василь Боднар анонсував зустріч президентів Володимира Зеленського та Кароля Навроцького наступного тижня у Варшаві.