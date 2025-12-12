Володимир Зеленський відвідає Німеччину наступного понеділка

Зеленський та Мерц обговорять, зокрема, мирні переговори щодо війни Росії проти України.

Володимир Зеленський та Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі в Берліні

Наступного тижня канцлер ФРН Фрідріх Мерц прийме президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомила пресслужба уряду Німеччини.

“Канцлер Фрідріх Мерц прийме президента України Володимира Зеленського в понеділок для німецько-українських економічних переговорів та обміну думками щодо стану мирних переговорів в Україні”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, ввечері до переговорів приєднаються європейські глави держав та урядів, а також лідери ЄС та НАТО.