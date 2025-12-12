Росіяни атакували Україну ракетами
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Суспільне: наступне засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" відбудеться відбудеться в онлайн-режимі

Воно заплановане на 16 грудня.

Суспільне: наступне засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" відбудеться відбудеться в онлайн-режимі
Гегсет, Гілі, Шмигаль, Пісторіус, Рютте
Фото: телеграм / Денис Шмигаль

Нове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у вівторок, 16 грудня в онлайн-режимі. 

Про це Суспільному повідомили у Міністерстві оборони Німеччини.

Цього разу саміт пройде під спільним головуванням Німеччини та Великої Британії й відбудеться в онлайн-форматі.

Як зазначили у німецькому оборонному відомстві, журналісти матимуть змогу переглянути вступні заяви міністрів оборони Німеччини, Великої Британії та України.

Контактна група у форматі "Рамштайн" об’єднує понад 50 країн, які координують міжнародну підтримку України у сфері безпеки та оборони.

  • Раніше міністр оборони України Денис Шмигаль повідомляв, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" мало відбутися 3 грудня. 
