Воно заплановане на 16 грудня.

Нове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у вівторок, 16 грудня в онлайн-режимі.

Про це Суспільному повідомили у Міністерстві оборони Німеччини.

Цього разу саміт пройде під спільним головуванням Німеччини та Великої Британії й відбудеться в онлайн-форматі.

Як зазначили у німецькому оборонному відомстві, журналісти матимуть змогу переглянути вступні заяви міністрів оборони Німеччини, Великої Британії та України.

Контактна група у форматі "Рамштайн" об’єднує понад 50 країн, які координують міжнародну підтримку України у сфері безпеки та оборони.