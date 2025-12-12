За попередніми підрахунками, доходи можуть скоротитися на близько 5,17 млрд доларів.

Доходи Росії від продажу нафти та газу у грудні 2025 року, ймовірно, скоротяться до 410 млрд рублів (близько 5,17 млрд доларів), що майже удвічі менше порівняно із аналогічним періодом 2024 року, пише Reuters із посиланням на власні розрахунки.

Основними чинниками падіння стали зниження світових цін на сиру нафту та зміцнення російського рубля, що безпосередньо вплинуло на обсяг податкових надходжень.

За оцінками агентства, у 2025 році загальні енергетичні надходження РФ скоротяться майже на 25% – до 8,44 трлн рублів (приблизно 105,5 млрд доларів). Це нижче за прогноз російського Мінфіну, який очікував 8,65 трлн рублів (близько 108 млрд доларів).

Найнижчий місячний показник за останні роки Росія фіксувала у серпні 2020 року, коли на тлі пандемії COVID-19 доходи від нафти та газу впали до 405 млрд рублів.

У листопаді 2025 року ціна російської нафти в рублях, яка використовується для розрахунку податків, зменшилася на 17,1% порівняно з жовтнем, що також негативно позначилося на бюджетних надходженнях.