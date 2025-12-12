Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Росіяни атакували Україну ракетами
Доходи Росії у грудні від нафти й газу, ймовірно, скоротяться майже вдвічі, – Reuters

За попередніми підрахунками, доходи можуть скоротитися на близько 5,17 млрд доларів.

Доходи Росії у грудні від нафти й газу, ймовірно, скоротяться майже вдвічі, – Reuters
нафтовий танкер "тіньового флоту" РФ
Фото: СЗРУ

Доходи Росії від продажу нафти та газу у грудні 2025 року, ймовірно, скоротяться до 410 млрд рублів (близько 5,17 млрд доларів), що майже удвічі менше порівняно із аналогічним періодом 2024 року, пише Reuters із посиланням на власні розрахунки.

Основними чинниками падіння стали зниження світових цін на сиру нафту та зміцнення російського рубля, що безпосередньо вплинуло на обсяг податкових надходжень.

За оцінками агентства, у 2025 році загальні енергетичні надходження РФ скоротяться майже на 25% – до 8,44 трлн рублів (приблизно 105,5 млрд доларів). Це нижче за прогноз російського Мінфіну, який очікував 8,65 трлн рублів (близько 108 млрд доларів).

Найнижчий місячний показник за останні роки Росія фіксувала у серпні 2020 року, коли на тлі пандемії COVID-19 доходи від нафти та газу впали до 405 млрд рублів.

У листопаді 2025 року ціна російської нафти в рублях, яка використовується для розрахунку податків, зменшилася на 17,1% порівняно з жовтнем, що також негативно позначилося на бюджетних надходженнях.
