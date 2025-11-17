Bloomberg: ціна на російську нафту впала до найнижчого рівня за понад 2,5 роки

Ціни на російську нафту Urals впали до найнижчого рівня більш ніж за 2,5 роки на тлі зниження попиту та очікуваного вступу в дію нових санкцій США, пише Bloomberg.

За даними Argus Media, минулого тижня ціна на нафту марки Urals у чорноморському порту Новоросійськ знизилася до 36,61 долара за барель, що стало мінімальним показником з березня 2023 року.

Схожа ситуація спостерігалася і в Балтійському морі. Наприкінці минулого тижня вартість дещо піднялася, але залишається на критично низькому рівні.

Падіння цін створює серйозний тиск на фінансовий стан російських нафтових компаній і зменшує обсяги податкових надходжень до бюджету Кремля, який фінансує війну проти України. Нафтогазові доходи становлять близько чверті державного бюджету РФ.

Зниження попиту на російські енергоресурси пов’язують із рішенням адміністрації президента США Дональда Трампа від 22 жовтня, яким до санкційного списку було внесено "Роснефть" та "Лукойл" — два найбільші нафтові гіганти РФ. Санкції США повинні повністю набрати чинності 21 листопада, і цей крок спрямований на посилення тиску на російську владу для припинення війни в Україні.

Після оголошення санкцій знижки на Urals до світового бенчмарку Brent різко зросли. Наприкінці минулого тижня вони досягли 23,52 долара за барель — рекордного рівня з червня 2023 року.

Таке зниження свідчить, що міжнародні покупці уникають угод із російськими постачальниками через ризик потрапити під вторинні санкції США. Уже кілька нафтопереробних заводів у Китаї, Індії та Туреччині призупинили закупівлі та шукають альтернативних постачальників.

Навіть з урахуванням транспортування Urals залишається на кілька доларів дешевшою за нафту Brent, що посилює тиск на російський експортний ринок.