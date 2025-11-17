До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Головна

Bloomberg: ціна на російську нафту впала до найнижчого рівня за понад 2,5 роки

Обвал цін посилює фінансовий тиск на бюджет РФ.

Bloomberg: ціна на російську нафту впала до найнижчого рівня за понад 2,5 роки
Фото: EPA/UPG

Ціни на російську нафту Urals впали до найнижчого рівня більш ніж за 2,5 роки на тлі зниження попиту та очікуваного вступу в дію нових санкцій США, пише Bloomberg.

За даними Argus Media, минулого тижня ціна на нафту марки Urals у чорноморському порту Новоросійськ знизилася до 36,61 долара за барель, що стало мінімальним показником з березня 2023 року. 

Схожа ситуація спостерігалася і в Балтійському морі. Наприкінці минулого тижня вартість дещо піднялася, але залишається на критично низькому рівні.

Падіння цін створює серйозний тиск на фінансовий стан російських нафтових компаній і зменшує обсяги податкових надходжень до бюджету Кремля, який фінансує війну проти України. Нафтогазові доходи становлять близько чверті державного бюджету РФ.

Зниження попиту на російські енергоресурси пов’язують із рішенням адміністрації президента США Дональда Трампа від 22 жовтня, яким до санкційного списку було внесено "Роснефть" та "Лукойл" — два найбільші нафтові гіганти РФ. Санкції США повинні повністю набрати чинності 21 листопада, і цей крок спрямований на посилення тиску на російську владу для припинення війни в Україні.

Після оголошення санкцій знижки на Urals до світового бенчмарку Brent різко зросли. Наприкінці минулого тижня вони досягли 23,52 долара за барель — рекордного рівня з червня 2023 року.

Таке зниження свідчить, що міжнародні покупці уникають угод із російськими постачальниками через ризик потрапити під вторинні санкції США. Уже кілька нафтопереробних заводів у Китаї, Індії та Туреччині призупинили закупівлі та шукають альтернативних постачальників.

Навіть з урахуванням транспортування Urals залишається на кілька доларів дешевшою за нафту Brent, що посилює тиск на російський експортний ринок.
