У Луврі знову негаразди: одну з галерей закрили через загрозу падіння стелі

У паризькому Луврі для відвідувачів закривають галерею Кампана, в якій зазвичають виставлено кераміку античної Греції - приміщення визнали небезпечним.

Як пише The Guardian, проблема не пов'язана з гучним пограбуванням, яке сталося у музеї в жовтні. Виявилося, що балки, які підтримують другий поверх над галереєю, мають структурні недоліки. Через це є ризик обвалу стелі.

Проте на тлі інформації, що проникнення злочинців у Лувр стало можливим через застаріле технічне забезпечення, новина про аварійний стан частини палацу викликала черговий шквал критики на адресу керівництва музею.