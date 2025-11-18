База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
У Луврі знову негаразди: одну з галерей закрили через загрозу падіння стелі

Найпопулярніший музей світу має проблеми з надійністю та безпекою.

У Луврі знову негаразди: одну з галерей закрили через загрозу падіння стелі
Лувр
Фото: Musée du Louvre

У паризькому Луврі для відвідувачів закривають галерею Кампана, в якій зазвичають виставлено кераміку античної Греції - приміщення визнали небезпечним.

Як пише The Guardian, проблема не пов'язана з гучним пограбуванням, яке сталося у музеї в жовтні. Виявилося, що балки, які підтримують другий поверх над галереєю, мають структурні недоліки. Через це є ризик обвалу стелі. 

Проте на тлі інформації, що проникнення злочинців у Лувр стало можливим через застаріле технічне забезпечення, новина про аварійний стан частини палацу викликала черговий шквал критики на адресу керівництва музею.  
