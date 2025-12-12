Велика Британія ввела санкції проти високопосадовців Сил швидкої підтримки в Судані

Йдеться про замороження активів, заборону в'їзду особам, звинуваченим у масових вбивствах, сексуальному насильстві та цілеспрямованих нападах на мирних жителів.

Велика Британія запровадила нові санкції проти високопосадовців Сил швидкої підтримки (RSF) на тлі ескалації злочинів у Судані.

Про це пише Politico.

Санкції націлені на ключових осіб, підозрюваних у масових убивствах, сексуальному насильстві та атаках на цивільних у Ель-Фашері, включно з Абдулом Рахімом Хамданом Дагало – заступником керівника RSF і братом командувача Мохамеда "Гемедті" Дагало.

Ще троє старших офіцерів RSF тепер також підпадають під замороження активів і заборону на поїздки до Великої Британії.

Хоча Велика Британія й раніше застосовувала санкції проти представників RSF, нещодавнє публікування самою групою відео з їхніми ймовірними злочинами полегшило встановлення підстав для нових обмежень.

Оголошені у п’ятницю санкції збіглися з новим пакетом допомоги на 21 мільйон фунтів стерлінгів, який має забезпечити харчі, чисту воду, медичну допомогу та захист для десятків тисяч людей, що опинилися у "найгіршій гуманітарній кризі у світі".

Дії Британії слідують за рішенням США цього тижня запровадити санкції проти мережі, яку Вашингтон звинувачує у вербуванні колишніх колумбійських військових для участі у громадянській війні в Судані. Європейський Союз також запровадив санкції проти керівництва RSF за ймовірні злочини в Дарфурі.

Судан вже два з половиною роки перебуває у стані громадянської війни між Збройними силами Судану та парамілітарним угрупованням RSF, яке, за даними міжнародних інституцій, підтримує ОАЕ.