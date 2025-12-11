Поліція у Британії розслідує масштабну крадіжку музейних цінностей

У британському місті Брістоль викрали понад 600 цінних артефактів, які зберігалися в окремій будівлі як частина колекції Bristol Museum, зокрема експозицій про Британську імперію та Співдружність, передає Reuters.

Правоохоронці уточнили, що четверо чоловіків проникли до будівлі, де тимчасово зберігалися музейні речі. Про цей злочин раніше публічно не повідомляли – стався він ще у вересні.

Поліцейські оприлюднили кадри з камер спостереження, на яких видно підозрюваних дорогою до місця злочину. Слідчі просять громадськість допомогти встановити їхні особи.