У Польщі затримали російського археолога, який проводив незаконні розкопки у Криму

Польський суд постановив тримати Бутягіна під вартою 40 діб. За даними української прокуратури, незаконні розкопки у Криму призвели до знищення об’єктів культурної спадщини. Збитки оцінено у понад 200 млн грн.

російський археолог Олександр Бутягін
Фото: соцмережі

У Варшаві затримали високопоставленого співробітника російського державного Ермітажу – археолога Олександра Бутягіна, повідомляє польська радіостанція RMF FM та низка російських медіа. 

Його затримали співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі (ABW) в одному зі столичних готелів. 

Україна розшукує Бутягіна за незаконні археологічні розкопки в окупованому Криму. Слідство встановило, що розкопки призвели до знищення об’єктів культурної спадщини. Збитки оцінено у понад 200 млн грн. Минулого року Бутягін отримав від СБУ підозру

Бутягін є керівником відділу античної археології в російському Ермітажі. Він перебував у Європі з лекційним туром і прямував із Нідерландів до Балкан, коли його затримали співробітники ABW. 

Українська прокуратура звинувачує його в тому, що з 2014 року він керував російськими експедиціями в окупованому Криму та без дозволів проводив розкопки на території античного міста Мірмекій у Керчі. Слідство вважає, що ці роботи спричинили часткове руйнування пам’ятки.

Після затримання росіянина допитали у Варшавській окружній прокуратурі. Він відмовився давати свідчення. Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий арешт. Суд ухвалив утримувати його під вартою протягом 40 діб.

Україна готує офіційний запит на екстрадицію. Коли документи надійдуть, польський суд перевірить підстави для видачі.

Російське диппредставництво вже повідомили про затримання. Тим часом у Росії почали скасовувати заплановані виступи затриманого науковця.

Представництво Президента України в АРК наголошує, що від початку окупації Крим перетворився на територію системного розкрадання та знищення культурної спадщини Росією. Це частина політики, спрямованої на витіснення кримськотатарської та української ідентичності.

Серед прикладів — руйнування Ханського палацу в Бахчисараї, а також масштабні незаконні розкопки, зокрема на місці античного міста Мірмекій та під час будівництва траси «Таврида». Українські прокурори повідомляють, що роботи проводилися з грубими порушеннями та надшвидкими темпами, що призвело до серйозних втрат для археологічних пам’яток.
