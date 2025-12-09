Сьогодні, 9 грудня, у Національній філармонії України у Києві о 10:00 розпочалося розпочалося прощання із автором пісень, співаком та фронтменом гурту ADAM Михайлом Клименком.
Про це повідомила кореспондентка LB.ua.
Прийшли попрощатися із артистом близько 300 людей, зокрема шанувальники та колеги.
На сторінці гурту ADAM у інстаграмі вказано, що служба в церкві та прощання на клащовищі відбудеться в селі Луб'янка.
Михайло Клименко помер 7 грудня. Причиною смерті став туберкульозний менінгіт. Музикант боровся з недугою протягом двох місяців.
Гурт Adam заснували у 2015 році Михайло Клименко та Саша Норова. Також серед учасників проєкту — Максим Козаченко (гітара), Андрій Гриценко (барабани), В'ячеслав Шевченко (звук). Найбільшу популярність гурт здобув завдяки композиціям "Повільно" та "Ау Ау".