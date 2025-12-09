Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Культура

У Києві проходить прощання із фронтменом гурту ADAM Михайлом Клименком

Співак помер 7 грудня.

У Києві проходить прощання із фронтменом гурту ADAM Михайлом Клименком
Прощання із фронтменом гурту ADAM Михайлом Клименком
Фото: Зоряна Стельмах
Фото: Зоряна Стельмах

Сьогодні, 9 грудня, у Національній філармонії України у Києві о 10:00 розпочалося розпочалося прощання із автором пісень, співаком та фронтменом гурту ADAM Михайлом Клименком.

Про це повідомила кореспондентка LB.ua.

Фото: Зоряна Стельмах
Фото: Зоряна Стельмах
Фото: Зоряна Стельмах
Прощання із фронтменом гурту ADAM Михайлом Клименком
Фото: Зоряна Стельмах
Прощання із фронтменом гурту ADAM Михайлом Клименком

Прийшли попрощатися із артистом близько 300 людей, зокрема шанувальники та колеги.

На сторінці гурту ADAM у інстаграмі вказано, що служба в церкві та прощання на клащовищі відбудеться в селі Луб'янка. 

Фото: Зоряна Стельмах
Фото: Зоряна Стельмах
Прощання із фронтменом гурту ADAM Михайлом Клименком
Фото: Зоряна Стельмах
Фото: Зоряна Стельмах
Прощання із фронтменом гурту ADAM Михайлом Клименком

Михайло Клименко помер 7 грудня. Причиною смерті став туберкульозний менінгіт. Музикант боровся з недугою протягом двох місяців.

Гурт Adam заснували у 2015 році Михайло Клименко та Саша Норова. Також серед учасників проєкту — Максим Козаченко (гітара), Андрій Гриценко (барабани), В'ячеслав Шевченко (звук). Найбільшу популярність гурт здобув завдяки композиціям "Повільно" та "Ау Ау".

Фото: Зоряна Стельмах
Фото: Зоряна Стельмах
Прощання із фронтменом гурту ADAM Михайлом Клименком
﻿
