Сьогодні, 9 грудня, у Національній філармонії України у Києві о 10:00 розпочалося розпочалося прощання із автором пісень, співаком та фронтменом гурту ADAM Михайлом Клименком.

Про це повідомила кореспондентка LB.ua.

Фото: Зоряна Стельмах Прощання із із фронтменом гурту ADAM Михайлом Клименком

Фото: Зоряна Стельмах Прощання із фронтменом гурту ADAM Михайлом Клименком

Прийшли попрощатися із артистом близько 300 людей, зокрема шанувальники та колеги.

На сторінці гурту ADAM у інстаграмі вказано, що служба в церкві та прощання на клащовищі відбудеться в селі Луб'янка.

Фото: Зоряна Стельмах Прощання із фронтменом гурту ADAM Михайлом Клименком

Фото: Зоряна Стельмах Прощання із фронтменом гурту ADAM Михайлом Клименком

Михайло Клименко помер 7 грудня. Причиною смерті став туберкульозний менінгіт. Музикант боровся з недугою протягом двох місяців.

Гурт Adam заснували у 2015 році Михайло Клименко та Саша Норова. Також серед учасників проєкту — Максим Козаченко (гітара), Андрій Гриценко (барабани), В'ячеслав Шевченко (звук). Найбільшу популярність гурт здобув завдяки композиціям "Повільно" та "Ау Ау".