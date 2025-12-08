Cтрічка "2000 метрів до Андріївки" режисера Мстислава Чернова увійшла до п'ятірки найкращих документальних фільмів 2025 року за версією Національної ради кінокритиків США (NBR).
Про це повідомляється на сайті NBR.
NBR була заснована у 1909 році. Вона щороку переглядає стрічки спільно з кіноманами, кінематографістами та науковцями. Після переглядів учасники дискутують з творчими командами фільмів, а голоси підраховує аудиторська компанія Lutz and Carr CPA.
Цьогоріч NBR переглянула 265 фільмів.
Головну нагороду в категорії "Найкращий фільм" здобула стрічка "Одна битва за іншою". Її режисер Пол Томас Андерсон переміг у номінації "Найкращий режисер", а актор Леонардо Ді Капріо отримав відзнаку за "Найкращу чоловічу роль".
У жіночій акторській номінації перемогла Роуз Берн за роль у фільмі «Я не залізна».
З повним переліком лауреатів можна ознайомитися за посиланням.
Церемонія вручення відзнак відбудеться 13 січня 2026 року.
- "2000 метрів до Андріївки" - це документальний фільм режисера Мстислава Чернова, який розповідає про українських військових під час контрнаступу на Бахмутському напрямку у вересні 2023 року. Стрічка стала українським претендентом на "Оскар" і вже представлена на міжнародних кінофестивалях.
- Фільм отримав щонайменше чотири престижні нагороди, зокрема на фестивалі Docudays UA та кінофестивалі "Санденс". Він також номінований на премію кінокритиків "Кіноколо" у 2025 році.
- Над проєктом також працювали продюсерки Мішель Мізнер та Рейні Аронсон-Рат. Музику до фільму написав дворазовий лавреат премії "Греммі", композитор і музичний продюсер Сем Слейтер ("Чорнобиль", "Джокер"). "2000 метрів до Андріївки" є частиною співпраці між Frontline та Associated Press, яка досліджує російську війну проти України.