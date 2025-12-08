Кадр з фільму «2000 метрів до Андріївки».

Cтрічка "2000 метрів до Андріївки" режисера Мстислава Чернова увійшла до п'ятірки найкращих документальних фільмів 2025 року за версією Національної ради кінокритиків США (NBR).

Про це повідомляється на сайті NBR.

NBR була заснована у 1909 році. Вона щороку переглядає стрічки спільно з кіноманами, кінематографістами та науковцями. Після переглядів учасники дискутують з творчими командами фільмів, а голоси підраховує аудиторська компанія Lutz and Carr CPA.

Цьогоріч NBR переглянула 265 фільмів.

Головну нагороду в категорії "Найкращий фільм" здобула стрічка "Одна битва за іншою". Її режисер Пол Томас Андерсон переміг у номінації "Найкращий режисер", а актор Леонардо Ді Капріо отримав відзнаку за "Найкращу чоловічу роль".

У жіночій акторській номінації перемогла Роуз Берн за роль у фільмі «Я не залізна».

З повним переліком лауреатів можна ознайомитися за посиланням.

Церемонія вручення відзнак відбудеться 13 січня 2026 року.