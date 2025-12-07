У його доробку є фільми “Самотня жінка бажає познайомитися”, “Автопортрет невідомого”, “Ребро Адама” і “Приятель небіжчика”.

На 79-му році помер в український кінорежисер, сценарист і педагог В'ячеслав Криштофович.

Про це повідомляє Facebook-сторінка Національної спілки кінематографістів України.

У його доробку є фільми “Самотня жінка бажає познайомитися”, “Автопортрет невідомого”, “Ребро Адама” і “Приятель небіжчика”.

“Він був митцем з особливою оптикою: уважним до деталей, співчутливим до характерів, відвертим у творчих пошуках. Навіть найменша з його “дрібниць життя” у кадрі ставала суттєвою. І ранні роботи, і пізні серіали, і сценарії, створені ним у співпраці, – все це свідчення виняткового таланту та чесності у професії”, – йдеться в дописі.