Сьогодні помер український кінорежисер В’ячеслав Криштофович

У його доробку є фільми “Самотня жінка бажає познайомитися”, “Автопортрет невідомого”, “Ребро Адама” і “Приятель небіжчика”.

В’ячеслав Криштофович
Фото: Національна спілка кінематографістів України

На 79-му році помер в український кінорежисер, сценарист і педагог В'ячеслав Криштофович.

Про це повідомляє Facebook-сторінка Національної спілки кінематографістів України.

“Він був митцем з особливою оптикою: уважним до деталей, співчутливим до характерів, відвертим у творчих пошуках. Навіть найменша з його “дрібниць життя” у кадрі ставала суттєвою. І ранні роботи, і пізні серіали, і сценарії, створені ним у співпраці, – все це свідчення виняткового таланту та чесності у професії”, – йдеться в дописі.

  • Криштофович закінчив режисерський факультет Київського державного інституту театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого (1971).
  • З 1970 року був режисером Київської кіностудії ім. О. П. Довженка. Він викладав в інституті ім. І. Карпенка-Карого.
