НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
ГоловнаКультура

ЗМІ: унаслідок прориву труби у Луврі пошкоджено сотні старовинних експонатів з Єгипту

“Серйозно пошокджені” близько 400 експонатів з бібліотеки єгипетських античних пам’яток. 

Вивіска Лувру
Фото: EPA/UPG

Унаслідок прориву труби зі стічними водами у Луврі пошкоджено сотні старовинних експонатів з Єгипту. Про це Європейська правда повідомляє з посиланням на La Tribune de l’art, BFMTV і Le Figaro.

За даними ЗМІ, аварія сталась ще 27 листопада. “Серйозно пошокджені” близько 400 експонатів з бібліотеки єгипетських античних пам’яток. 

У La Tribune de l’art стверджують, що деякі старовинні рукописи настільки постраждали, що відновити їх вже неможливо. Вода нібито просочилася через підлогу до першого поверху якраз над електричною шафою, що за гіршого розвитку подій могло призвести до пожежі. 

BFMTV отримали внутрішню записку з музею, з якої випливає, що про проблеми з трубою знали ще до інциденту. 

У La Tribune de l’Art пишуть, що відповідальні за відділення єгипетських античних пам’яток роками казали вищому керівництву про ризики для експонатів у разі прориву захованих під стелею труб, які періодично підтікали і про це було відомо – проте у підсумку нічого не було зроблено. 

  • У жовтні у Луврі сталося скандальне 7-хвилинне пограбування галереї Аполлона. Зловмисники винесли коштовності, які належали Наполеону та імператриці Євгенії. Вкрадені коштовності так і не знайшли – крім тих, які злочинці загубили під час втечі. 
  • У справі оголосили звинувачення чотирьом підозрюваним. Скандал спровокував хвилю запитань про якісь заходів безпеки у музеї.
Теми: , ,
﻿
