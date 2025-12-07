6 грудня, у День Збройних Сил України, відбулася прем’єра документального фільму “225” — першої стрічки про 225-й окремий штурмовий полк.

Фільм військового режисера Дмитра Куєвди, створений за підтримки Медіацентру Збройних Сил України, розповідає історію полку та його командира Олега Ширяєва — людини, яка пройшла шлях від начальника бані до одного з ключових бойових командирів цієї війни.

Ця стрічка — про людей, про біль, про страх, про героїзм. Про пацанів, мужиків, дівчат, які ще вчора були продавцями в магазинах, охоронцями в супермаркетах, робітниками на будівництві, менеджерами в страхових компаніях.

Про людей, які сиділи в тюрмах і які саджали в тюрми. Про прокурорів, суддів та підсудних, яких об’єднала війна і які стали однією родиною.

У стрічці показано не лише бойову роботу підрозділу, а й процес становлення нового покоління українських командирів — мотивованих, самостійних, рішучих.

Героями фільму стали Головнокомандувач ЗСУ, командир полку та бійці, які були серед перших на Курщині, воювали у Бахмуті, обороняли Сумщину та нищили ворога на Запоріжжі.

“Ця стрічка — про правду війни без прикрас. Про те, як народжуються лідери, і як звичайні люди стають бронею країни. Супергерої не народжуються в Манхеттені — вони народжуються у Люботині, Жмеринці чи Києві, і служать у ЗСУ,” — зазначив режисер Дмитро Куєвда.