Двоє дітей постраждали через російські обстріли Дніпропетровщини. Один чоловік загинув

Упродовж доби російська армія атакувала Дніпропетровщину. В області постраждали двоє дітей: 13-річна дівчинка і 14-річний хлопчик. Один чоловік загинув. Ще одна жінка – у лікарні у важкому стані.

Про це написав у телеграмі в.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко.

За його словами, пізно ввечері росіяни скерували FPV-дрони на Зеленодольську та Грушівську громади Криворіжжя. В останній тяжкі травми отримав 51-річний чоловік. Лікарі боролися за його життя, але врятувати не вдалося. У районі понівечені сільськогосподарське підприємство, приватний дім, газогін. Горів будинок на колесах.

По Межиріцькій громаді Павлоградського району ворог вдарив БпЛА. Поранені чотири людини, серед яких 14-річний хлопчик. Стан потерпілої 41-річної жінки медики оцінюють як важкий. Зайнявся будинок місцевих, ще 2 потрощені. Пошкоджені господарська споруда та машина.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині

З артилерії та FPV-дронами противник цілив по райцентру, Покровській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах Нікопольщини. Постраждала 13-річна дівчинка. Побиті 2 п'ятиповерхівки, школа мистецтв, авто.

Безпілотником агресор поцілив по Дніпру. Вогнем охопило адмінбудівлю. Зачепило 3 багатоквартирні будинки, авто.За даними ПвК, над областю знищили 8 ворожих БпЛА.