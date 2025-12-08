Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Вперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
ФотоВперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ГоловнаСуспільствоВійна

Двоє дітей постраждали через російські обстріли Дніпропетровщини. Один чоловік загинув

Одна постраждала жінка знаходиться у важкому стані. 

Двоє дітей постраждали через російські обстріли Дніпропетровщини. Один чоловік загинув
наслідки атаки на Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж доби російська армія атакувала Дніпропетровщину. В області постраждали двоє дітей: 13-річна дівчинка і 14-річний хлопчик. Один чоловік загинув. Ще одна жінка – у лікарні у важкому стані.

Про це написав у телеграмі в.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко. 

За його словами, пізно ввечері росіяни скерували FPV-дрони на Зеленодольську та Грушівську громади Криворіжжя. В останній тяжкі травми отримав 51-річний чоловік. Лікарі боролися за його життя, але врятувати не вдалося. У районі понівечені сільськогосподарське підприємство, приватний дім, газогін. Горів будинок на колесах. 

По Межиріцькій громаді Павлоградського району ворог вдарив БпЛА. Поранені чотири людини, серед яких 14-річний хлопчик. Стан потерпілої 41-річної жінки медики оцінюють як важкий. Зайнявся будинок місцевих, ще 2 потрощені. Пошкоджені господарська споруда та машина. 

Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині

З артилерії та FPV-дронами противник цілив по райцентру, Покровській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах Нікопольщини. Постраждала 13-річна дівчинка. Побиті 2 п'ятиповерхівки, школа мистецтв, авто.

Безпілотником агресор поцілив по Дніпру. Вогнем охопило адмінбудівлю. Зачепило 3 багатоквартирні будинки, авто.За даними ПвК, над областю знищили 8 ворожих БпЛА.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies