Розвідка та ЦПД внесли до списку "рупорів Кремля" Повалій та Кота

Ці люди підтримали війну та окупацію українських територій.

Головне управління розвідки МО України та Центр протидії дезінформації РНБО у розділі "Рупори кремля" порталу "War&Sanctions" опублікували дані блогерів, телеведучих та співачок, які підтримали війну та окупацію українських територій.

"Російська пропаганда виправдовує агресію та воєнні злочини, використовує дегуманізацію та ненависть до України як паливо для війни, намагається легалізувати окупацію та підірвати міжнародну підтримку України", – повідомили у ГУР.

Сьогодні до списку увійшли:

Кірілл Фьодоров – латвійський проросійський блогер та ведучий авторської передачі на каналі "Соловьёв LIVE", який у 2022 році був заарештований в Ризі за підтримку російської агресії проти України та звинувачений у розпалюванні національної ворожнечі, згодом вийшов під заставу та виїхав до РФ;

– латвійський проросійський блогер та ведучий авторської передачі на каналі "Соловьёв LIVE", який у 2022 році був заарештований в Ризі за підтримку російської агресії проти України та звинувачений у розпалюванні національної ворожнечі, згодом вийшов під заставу та виїхав до РФ; Юрій Кот – російський телеведучий, який у 2013-2014 був ведучим "антимайдану", після чого переїхав до РФ, публічно підтримав російських бойовиків на Донбасі та, згодом, повномасштабне вторгнення, активно поширює російські наративи;

– російський телеведучий, який у 2013-2014 був ведучим "антимайдану", після чого переїхав до РФ, публічно підтримав російських бойовиків на Донбасі та, згодом, повномасштабне вторгнення, активно поширює російські наративи; Таісія Повалій – колишня народна артистка України, з 2023 року має громадянство РФ, неодноразово брала участь у пропагандистських публічних заходах рф на тимчасово окупованих територіях України.

У ГУР наголошують, що голоси російської пропаганди мають бути заблоковані в цивілізованому світі, і до кожного, хто підтримує війну, насилля та окупацію мають бути застосовані відповідні санкції: заборону в’їзду, арешт майна та рахунків тощо.