У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ФотоВперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Розвідка та ЦПД внесли до списку "рупорів Кремля" Повалій та Кота

Ці люди підтримали війну та окупацію українських територій.

Розвідка та ЦПД внесли до списку "рупорів Кремля" Повалій та Кота
Рупори Кремля
Фото: ГУР МО України

Головне управління розвідки МО України та Центр протидії дезінформації РНБО у розділі "Рупори кремля" порталу "War&Sanctions" опублікували дані блогерів, телеведучих та співачок, які підтримали війну та окупацію українських територій.

"Російська пропаганда виправдовує агресію та воєнні злочини, використовує дегуманізацію та ненависть до України як паливо для війни, намагається легалізувати окупацію та підірвати міжнародну підтримку України", – повідомили у ГУР. 

Сьогодні до списку увійшли:

  • Кірілл Фьодоров – латвійський проросійський блогер та ведучий авторської передачі на каналі "Соловьёв LIVE", який у 2022 році був заарештований в Ризі за підтримку російської агресії проти України та звинувачений у розпалюванні національної ворожнечі, згодом вийшов під заставу та виїхав до РФ;
  • Юрій Кот – російський телеведучий, який у 2013-2014 був ведучим "антимайдану", після чого переїхав до РФ, публічно підтримав російських бойовиків на Донбасі та, згодом, повномасштабне вторгнення, активно поширює російські наративи;
  • Таісія Повалій – колишня народна артистка України, з 2023 року має громадянство РФ, неодноразово брала участь у пропагандистських публічних заходах рф на тимчасово окупованих територіях України.

У ГУР наголошують, що голоси російської пропаганди мають бути заблоковані в цивілізованому світі, і до кожного, хто підтримує війну, насилля та окупацію мають бути застосовані відповідні санкції: заборону в’їзду, арешт майна та рахунків тощо.
