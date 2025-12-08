НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Поліцейські затримали у Краматорську підозрюваного у підпалі автомобіля військовослужбовців

Власнику автомобіля завдана шкода у розмірі понад 1,2 млн гривень.

Спалений у Краматорську автомобіль військовослужбовців
Спалений у Краматорську автомобіль військовослужбовців
Фото: Поліція Донеччини

Співробітники поліції затримали 38-річного жителя Краматорська Донецької області, якого підозрюють у підпалі автомобіля військовослужбовців.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

“Встановлено, що 27 листопада чоловік облив припарковане на вулиці авто Toyota Hilux горючою рідиною та підпалив за допомогою запальнички”, - йдеться у повідомленні.

В результаті автомобіль, який належить одному з підрозділів Сил оборони, вигорів вщент, завдана власнику шкода сягає понад 1,2 млн гривень.

Поліцейські затримали підозрюваного невдовзі після вчинення злочину та вилучили докази його протиправної діяльності.

Чоловіку повідомили про підозру в умисному знищенні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
