НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
ГоловнаСуспільствоВійна

Сумська громада перебуває під масованою атакою росіян, у Сумах відсутнє електропостачання

За пів години росіяни спрямували по місту понад десяток ударних БпЛА.

Сумська громада перебуває під масованою атакою росіян, у Сумах відсутнє електропостачання
Ілюстративне фото - люди вигулюють собак у дворі під час відключення електроенергії в Харкові, 07 квітня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Ввечері 8 грудня російська окупаційна армія завдала низки ударів по Сумах.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

“Сумська громада під масованою атакою ворожих БпЛА по об’єктах енергетичної інфраструктури. Лише за пів години росіяни спрямували по місту понад десяток ударних дронів”, - написав Григоров.

Він додав, що інформація щодо постраждалих уточнюється.

Внаслідок російських ударів у Сумах відсутнє електропостачання, частина критичної інфраструктури працює на резервних джерелах живлення.

Фахівці приступлять до огляду пошкоджень і відновлення, коли дозволить безпекова ситуація.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies