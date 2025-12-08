Сумська громада перебуває під масованою атакою росіян, у Сумах відсутнє електропостачання

За пів години росіяни спрямували по місту понад десяток ударних БпЛА.

Ілюстративне фото - люди вигулюють собак у дворі під час відключення електроенергії в Харкові, 07 квітня 2024 року

Ввечері 8 грудня російська окупаційна армія завдала низки ударів по Сумах.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

“Сумська громада під масованою атакою ворожих БпЛА по об’єктах енергетичної інфраструктури. Лише за пів години росіяни спрямували по місту понад десяток ударних дронів”, - написав Григоров.

Він додав, що інформація щодо постраждалих уточнюється.

Внаслідок російських ударів у Сумах відсутнє електропостачання, частина критичної інфраструктури працює на резервних джерелах живлення.

Фахівці приступлять до огляду пошкоджень і відновлення, коли дозволить безпекова ситуація.