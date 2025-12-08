ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
На Нікопольщині через російські обстріли постраждали двоє цивільних

Росіяни протягом дня били з важкої артилерії та атакували FPV-дронами.

На Нікопольщині через російські обстріли постраждали двоє цивільних
Нікопольщина, наслідки обстрілів
Фото: Дніпропетровська ОВА

Двоє цивільних постраждали на Нікопольщині через ворожі обстріли. Також пошкоджено інфраструктурні об'єкти, підприємство, заклад освіти та лінії електропередачі.

Про це повідомив у Telegram очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко

"Росіяни били по Нікопольщині протягом дня з важкої артилерії та FPV-дронами. Дісталося райцентру, Покровській, Мирівській та Марганецькій громадам. Там двоє постраждалих – чоловік 67 років і 61-річна жінка", - написав він/

За даними ОВА, через обстріли понівечено інфраструктуру, підприємство, заклад освіти, заправку, теплиці, лінія електропередачі. 

"Зайнялася оселя місцевих, ще 9 пошкоджено. Потрощено 5 господарських споруд, одна зруйнована вщент. Знищений також дачний будинок", - додав Гайваненко.

На Зеленодольську громаду Криворіжжя противник скерував FPV-дрон, також пошкоджено інфраструктуру.
﻿
