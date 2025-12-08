У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Росіяни атакували Україну ракетами
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
У вівторок протягом доби діятимуть графіки відключення світла обсягом від 2 до 4 черг, - Укренерго

Для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності також з 00:00 до 23:59.

У вівторок протягом доби діятимуть графіки відключення світла обсягом від 2 до 4 черг, - Укренерго
Автомобільний рух по неосвітленій вулиці
Фото: EPA/UPG

У вівторок, 9 грудня, застосовуватимуться заходи обмеження енергоспоживання в усіх регіонах протягом доби обсягом від 2 до 4 черг, що трохи менше обмежень понеділка -  2,5 - 4 черги.

Про це повідомило Укренерго в Telegram.

"Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні пообіді в низці регіонів України були застосовані аварійні відключення. Йдеться, зокрема, про Полтавську, Харківську, Дніпропетровську, Сумську області.
