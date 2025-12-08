Для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності також з 00:00 до 23:59.

У вівторок, 9 грудня, застосовуватимуться заходи обмеження енергоспоживання в усіх регіонах протягом доби обсягом від 2 до 4 черг, що трохи менше обмежень понеділка - 2,5 - 4 черги.

Про це повідомило Укренерго в Telegram.

Для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності також з 00:00 до 23:59.

"Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні пообіді в низці регіонів України були застосовані аварійні відключення. Йдеться, зокрема, про Полтавську, Харківську, Дніпропетровську, Сумську області.