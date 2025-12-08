Головне за ніч та ранок понеділка, 8 грудня: удари по Охтирці та Чернігову, понад 160 боєзіткнень

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 164 штурми ворога, з них близько третини (53) – на Покровському напрямку.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 20 атак росіян в районі населених пунктів Рибне, Радісне, Варварівка, Добропілля, Зелене, Гуляйполе.

Сили оборони уразила п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 810 солдатів. Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 181 680 осіб.

Близько опівночі Охтирську громаду Сумщини атакували 3 безпілотники. Є влучання у багатоповерхівку Охтирки. Постраждали щонайменше семеро людей.

Будинок зазнав масштабних пошкоджень. Частина мешканців, почувши загрозу, встигла спуститися у підвал, частину деблокували з пошкоджених поверхів.

Для ліквідації наслідків надзвичайної події розгорнуто штаб. Працюють пункти незламності для мешканців пошкоджених осель, людям надають необхідну підтримку.

У ніч на 8 грудня російські війська атакували дронами Чернігів. Один із безпілотників вибухнув біля багатоповерхівки. Постраждали троє людей.

Вибуховою хвилею було вибито вікна та двері, пошкоджено автомобілі. На місці події виникла пожежа газопроводу. Аварійні служби ліквідовують наслідки.

"У ніч на 8 грудня (з 18.00 07 грудня) противник атакував 149-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово– рф., Донецьк та Чауда - ТОТ АР Крима, близько 90 із них – "шахеди", – повідомили у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 131 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що український колега Володимир Зеленський розчарував його, бо не прочитав американську пропозицію, надіслану йому кілька годин тому.

Дональд Трамп сказав, що Росія хотіла б отримати всю Україну, і що він вірить, що зараз вона погоджується з мирним планом. Але він не певен, чи погодиться український президент.

"Ми розмовляли з президентом Путіним і розмовляли з українськими лідерами, включно з президентом Зеленським. І я мушу сказати, що трохи розчарований, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію, яка була кілька годин тому. Його люди вподобали це (пропозицію. – Ред)", – сказав він.

Водночас Президент Володимир Зеленський вночі повідомив, що про результати поїздки до США з делегатами він поговорить особисто, а не телефоном. Це відбудеться під час візиту до Великої Британії.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив про початок нового дипломатичного тижня. Він та інші українські представники проводитимуть консультації з європейськими партнерами. Будуть зустрічі в Лондоні і Брюсселі.

Йтиметься про безпекові питання, пакети підтримки. Передусім – про ППО і довгострокове фінансування.

Зеленський подякував американському спецпредставнику Стіву Віткоффу і раднику-зятю Дональда Трампа Джареду Кушнеру, з яким учора були розмови. “Американські представники знають базові українські позиції. Це була розмова конструктивна, хоч і не проста”, – сказав він, додавши, що провів і розмову з італійською прем’єркою Джорджою Мелоні. Постійно на зв’язку з Великою Британією, Францією, Німеччиною, Єврокомісією і генсеком НАТО.

