СБУ затримала 26-річну жінку, яку підозрюють у шпигунстві для РФ за колонами ЗСУ

Вона встановлювала біля автомагістралей відеопастки та випитувала потрібну інформацію у військових.

Фото: СБУ

У СБУ розповіли, що військова контррозвідка затримала на Миколаївщині ще одну російську інформаторку. Вона шпигувала за переміщенням бронетехніки Сил оборони поблизу лінії фронту на півдні України.

Як зазначили у Службі безпеки, жінка встановлювала біля місцевих автомагістралей замасковані смартфони з додатковим живленням та онлайн-доступом для російських спецслужбістів.

Таким чином ворог сподівався в режимі реального часу відстежувати напрямки руху, види техніки, озброєнь та орієнтовну кількість особового складу українських військ.

Також зловмисниця періодично об’їжджала на таксі територію обласного центру та його околиць, щоб відстежувати для рашистів пункти базування Сил оборони. Додатково вона "втиралася" у довіру до українських захисників, у яких завуальовано випитувала інформацію про розташування їхніх підрозділів.

За координатами інформаторки росіяни планували здійснити комбіновані авіаудари з використанням дронів, керованих авіабомб та ракет.

Як встановило розслідування, завдання ворога виконувала 26-річна безробітна з Миколаєва, яка потрапила до уваги російських спецслужбістів у телеграм-каналах з пошуку "легких заробітків".

Військова контррозвідка СБУ викрила інформаторку, задокументувала її злочини і затримала. Перед цим демонтували шпигунське обладнання та провели заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

У затриманої вилучили два планшети та чотири смартфони, з яких вона координувала свою розвідактивність з рашистами.

Фото: СБУ
Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).
