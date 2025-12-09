Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
ГоловнаСуспільствоВійна

Двоє людей загинули через російські обстріли Херсонщини

Також є п'ятеро постраждалих. 

Наслідки обстрілу Херсона, ілюстративне фото
Фото: Херсонська МВА

Упродовж минулої доби російські війська атакували 33 населені пункти Херсонської області. Через агресію РФ 2 людини загинули, ще 5 – дістали поранення.

Про це у телеграмі розповів начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Біляївка, Новорайськ, Костирка, Шевченківка, Антонівка, Кізомис, Софіївка, Зеленівка, Дніпровське, Молодіжне, Комишани, Придніпровське, Червоний Яр, Урожайне, Бургунка, Веселе, Зміївка, Іванівка, Козацьке, Микільське, Нововоронцовка, Новотягинка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Осокорівка, Понятівка, Токарівка, Білозерка, Янтарне, Станіслав, Широка Балка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. 

Також окупанти понівечили фермерське господарство, стільникову вежу, водонапірну башту, газопровід та приватні автомобілі.

"Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951", – нагадав Прокудін. 
