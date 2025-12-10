Генеральний штаб збройних сил Польщі у мережі X розповів, що переговори з українською стороною щодо передачі літаків МіГ-29, які армія сусідньої країни виводить з експуатації, тривають, проте остаточне рішення досі не ухвалене.

Водночас поляки хотіли б в обмін на винищувачі отримати доступ до певних ракетних та безпілотних технологій, якими володіють Збройні Сили України. У Варшаві стверджують, що це б слугувало не лише компенсацією за літаки, але й дозволило "набути нові оборонні та промислові компетенції" для "безпеки східного флангу НАТО".

Розмови про передачу Україні МіГ-29 тривають упродовж практично всього 2025 року, проте польські політики постійно відкидали заклик Києва пришвидшити цей процес, ставлячи його в залежність від пошуку більш сучасної заміни.