Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ГоловнаСуспільствоВійна

Польща в обмін на літаки МіГ-29 хоче доступ до ракетних і БПЛА-технологій

Питання передачі Україні винищувачів досі не вирішене.

Польща в обмін на літаки МіГ-29 хоче доступ до ракетних і БПЛА-технологій
Винищувач МіГ-29 Повітряних сил Польщі
Фото: flickr.com

Генеральний штаб збройних сил Польщі у мережі X розповів, що переговори з українською стороною щодо передачі літаків МіГ-29, які армія сусідньої країни виводить з експуатації, тривають, проте остаточне рішення досі не ухвалене.

Водночас поляки хотіли б в обмін на винищувачі отримати доступ до певних ракетних та безпілотних технологій, якими володіють Збройні Сили України. У Варшаві стверджують, що це б слугувало не лише компенсацією за літаки, але й дозволило "набути нові оборонні та промислові компетенції" для "безпеки східного флангу НАТО".

Розмови про передачу Україні МіГ-29 тривають упродовж практично всього 2025 року, проте польські політики постійно відкидали заклик Києва пришвидшити цей процес, ставлячи його в залежність від пошуку більш сучасної заміни. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies