ВАКС обрав Скороход запобіжний захід у вигляді більше 3 млн грн застави

Вона також має носити електронний браслет.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для депутатки Анни Скороход, яку підозрюють у підбурюванні до хабаря.

Про це повідомив Центр протидії корупції.

Скороход присудили заставу в розмірі 3 млн 28 тисяч грн.

Депутатка також повинна прибувати до слідчого, не виїжджати з України, утримуватись від спілкування із свідками та іншим підозрюваними, а також - носити електронний браслет.

До цього двом іншим фігурантам - помічнику Скороход та ймовірному спільнику - обрали запобіжні заходи у вигляді застав.

Що відомо про справу

5 грудня СБУ, НАБУ і САП повідомили, що викрили у Києві злочинну групу, яку, за матеріалами слідства, організувала народна депутатка.

За інформацією СБУ, учасники групи запропонували бізнесмену за 250 тис. доларів “домовитися” про накладення санкцій РНБО на компанію-конкурента.

Депутатка залучила до схеми свого помічника і кількох посередників. Один із них відповідав за прийняття грошей і контакти із потенційними виконавцями незаконного впливу.

Хто така Скороход

Уродженка Вишгорода, 1990 року народження.

Має освіту тележурналістка і ведучого та за спеціальністю "Правознавство". Починала кар'єру як юристка в міській раді і комерційних організаціях, була заступницею директорка з організаційно-правових питань на будівельному комбінаті.

У 2019 році була обрана депутаткою Верховної Ради 9 скликання від партії “Слуга народу” за виборчим округом №93 (Київська область) як безпартійна. Членкиня Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Під час засідання ради 14 листопада 2019 року Анна Скороход звинуватила свою фракцію в тому, що через її голосування щодо анбандлінгу "Нафтогазу" та земельної реформи затримали її чоловіка Олексія Алякіна – громадянина Росії. 15 листопада 2019 року виключена із фракції Слуга народу, оскільки не підтримувала законопроєкти, на яких наполягала політсила.

З липня 2020 є членкинею групи "За майбутнє".