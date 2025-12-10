У Прилуках поліцейське авто, рухаючись на виклик, збило жінку та дитину на пішохідному переході. Дитина загинула

Нацполіція розпочала службове розслідування за фактом смертельної ДТП у Прилуках Чернігівської області.

За попередніми даними Нацполіції, наряд групи реагування патрульної поліції, рухаючись на виклик на службовому автомобілі Mitsubishi Outlander з увімкненими проблисковими маячками, на регульованому пішохідному переході здійснив наїзд на двох пішоходів. Унаслідок ДТП жінка зазнала травм, а дитина загинула.

Керівництво Нацполіції ініціювало проведення службового розслідування. Поліцейських наразі відсторонено від служби.

Нині на місці події працює слідчо-оперативна група. Розслідуванням автопригоди займатиметься ДБР.