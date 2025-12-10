Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
ГоловнаСуспільствоПодії

У Прилуках поліцейське авто, рухаючись на виклик, збило жінку та дитину на пішохідному переході. Дитина загинула

Поліцейських відсторонили від служби. Триває розслідування.

У Прилуках поліцейське авто, рухаючись на виклик, збило жінку та дитину на пішохідному переході. Дитина загинула
ілюстративне фото
Фото: Facebook/Патрульна поліція України

Нацполіція розпочала службове розслідування за фактом смертельної ДТП у Прилуках Чернігівської області. 

За попередніми даними Нацполіції, наряд групи реагування патрульної поліції, рухаючись на виклик на службовому автомобілі Mitsubishi Outlander з увімкненими проблисковими маячками, на регульованому пішохідному переході здійснив наїзд на двох пішоходів. Унаслідок ДТП жінка зазнала травм, а дитина загинула. 

Керівництво Нацполіції ініціювало проведення службового розслідування. Поліцейських наразі відсторонено від служби.

Нині на місці події працює слідчо-оперативна група. Розслідуванням автопригоди займатиметься ДБР.
﻿
