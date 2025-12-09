Росіяни атакували Україну ракетами
На Броварському проспекті у Києві внаслідок ДТП постраждали 5 осіб

За попередньою інформацією, керманич Audi не впорався з керуванням та зіткнувся із відбійником.

На Броварському проспекті у Києві внаслідок ДТП постраждали 5 осіб
ДТП на Броварському проспекті у Києві, 9 грудня 2025
Фото: Поліція Києва

Вранці 9 грудня близько 7:20 внаслідок ДТП на Броварському проспекті постраждало пʼять осіб, повідомила поліція Києва

За попередньою інформацією, керманич Audi, рухаючись по Броварському проспекту, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення із відбійником. Наразі відомо про пʼятьох постраждалих. 

На місці події працюють слідчо-оперативна група столичного главку, екіпажі патрульної поліції та лікарі. Механізм та обставини автопригоди зʼясовуються. 

Рух транспорту в обох напрямках від мосту Метро був перекритий.
