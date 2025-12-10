​На Дніпропетровщині внаслідок атак російських безпілотників загинула людина і ще двох поранено

Одна людина загинула і двоє постраждали внаслідок ударів ворожих безпілотників у Дніпропетровській області.

Про це повідомив у Telegram в.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко.

"У Зеленодольській громаді Криворіжжя через ворога загинув чоловік. Співчуття рідним і близьким. На населений пункт противник скерував FPV-дрон. Понівечив газогін. У Нікопольському районі постраждали чоловіки 23 та 39 років. Їм надали необхідну допомогу", - написав Гайваненко.

Він зазначив, що удари росіян прийшлися по самому Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській громадах. Серед пошкодженого там – інфраструктура та сільськогосподарське підприємство. Зайнявся приватний будинок. Зачепило лінії електропередачі та автомобіль.

У Самарівському районі минулося без поранених, але виникла пожежа на одному з підприємств.

Над областю захисники неба знищили ворожий безпілотник.