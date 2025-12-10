Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
ГоловнаСуспільствоВійна

​На Дніпропетровщині внаслідок атак російських безпілотників загинула людина і ще двох поранено

Окупанти понівечили газогін, приватні будинки та авто. 

​На Дніпропетровщині внаслідок атак російських безпілотників загинула людина і ще двох поранено
Наслідки атаки в Дніпропетровській області (архівне фото)
Фото: ДСНС України в Telegram

Одна людина загинула і двоє постраждали внаслідок ударів ворожих безпілотників у Дніпропетровській області.

Про це повідомив у Telegram в.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко.

"У Зеленодольській громаді Криворіжжя через ворога загинув чоловік. Співчуття рідним і близьким. На населений пункт противник скерував FPV-дрон. Понівечив газогін. У Нікопольському районі постраждали чоловіки 23 та 39 років. Їм надали необхідну допомогу", - написав Гайваненко.

Він зазначив, що удари росіян прийшлися по самому Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській громадах. Серед пошкодженого там – інфраструктура та сільськогосподарське підприємство. Зайнявся приватний будинок. Зачепило лінії електропередачі та автомобіль.

У Самарівському районі минулося без поранених, але виникла пожежа на одному з підприємств.

Над областю захисники неба знищили ворожий безпілотник. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies