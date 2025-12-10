Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Росіяни атакували Україну ракетами
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україні електронний документ у Резерв+ стає основним для військовозобов'язаних

Для тих, хто потребує паперової версії, залишається можливість роздрукувати PDF самостійно або отримати роздруківку в ТЦК та СП.

В Україні електронний документ у Резерв+ стає основним для військовозобов'язаних
Резерв+
Фото: Укрінформ

10 грудня Кабмін оновив порядок оформлення військово-облікових документів: відтепер вони створюються лише в електронному форматі. 

Про це заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Резерв ID стає основним документом для призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Його можна отримати у застосунку Резерв+. Для тих, хто потребує паперової версії, залишається можливість роздрукувати PDF самостійно або отримати роздруківку в ТЦК та СП», - зазначила глава уряду.

Свириденко пояснила, що перехід на електронний документ зменшує ризики втрати чи підробки та спрощує процеси військового обліку. 
