10 грудня Кабмін оновив порядок оформлення військово-облікових документів: відтепер вони створюються лише в електронному форматі.
Про це заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
«Резерв ID стає основним документом для призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Його можна отримати у застосунку Резерв+. Для тих, хто потребує паперової версії, залишається можливість роздрукувати PDF самостійно або отримати роздруківку в ТЦК та СП», - зазначила глава уряду.
Свириденко пояснила, що перехід на електронний документ зменшує ризики втрати чи підробки та спрощує процеси військового обліку.
- Електронний військово-обліковий документ став доступним у додатку в червні 2024-го. Уже тоді він мав таку ж юридичну силу, як паперовий військовий квиток чи приписне свідоцтво.