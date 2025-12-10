Для тих, хто потребує паперової версії, залишається можливість роздрукувати PDF самостійно або отримати роздруківку в ТЦК та СП.

10 грудня Кабмін оновив порядок оформлення військово-облікових документів: відтепер вони створюються лише в електронному форматі.

Про це заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Резерв ID стає основним документом для призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Його можна отримати у застосунку Резерв+. Для тих, хто потребує паперової версії, залишається можливість роздрукувати PDF самостійно або отримати роздруківку в ТЦК та СП», - зазначила глава уряду.

Свириденко пояснила, що перехід на електронний документ зменшує ризики втрати чи підробки та спрощує процеси військового обліку.