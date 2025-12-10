Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині постраждали 5 цивільних

Окупанти обстрілювали населені пункти з артилерії та дронами.

Фото: З відкритих джерел

Через російські обстріли упродовж дня в Херсонській області поранень зазнали 5 цивільних. 

Про це інформує прокуратура Херсонської області.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.   За даними слідства, упродовж 10 грудня російська армія атакувала населені пункти області артилерійською зброєю та дронами різного типу.     Станом на 17:30 відомо, що від наслідків ворожих атак травмовано п’ятьох мирних жителів.  Всі постраждалі дістали поранень у Херсоні. Дві жінки та два чоловіки через артилерійські обстріли, які відбувалися протягом дня. Та ще один цивільний – від вибухівки, що окупанти скинули з БпЛА.    Також пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, будівля лікарні, магазин та автотранспорт.     Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів, скоєних збройними формуваннями держави-агресора.
