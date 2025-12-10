Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині постраждали 5 цивільних

Через російські обстріли упродовж дня в Херсонській області поранень зазнали 5 цивільних.

Про це інформує прокуратура Херсонської області.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні. За даними слідства, упродовж 10 грудня російська армія атакувала населені пункти області артилерійською зброєю та дронами різного типу. Станом на 17:30 відомо, що від наслідків ворожих атак травмовано п’ятьох мирних жителів. Всі постраждалі дістали поранень у Херсоні. Дві жінки та два чоловіки через артилерійські обстріли, які відбувалися протягом дня. Та ще один цивільний – від вибухівки, що окупанти скинули з БпЛА. Також пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, будівля лікарні, магазин та автотранспорт. Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів, скоєних збройними формуваннями держави-агресора.