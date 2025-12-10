Російські спецслужби намагалися організувати теракт у Житомирі. Вони завербували 16-річну мешканку Бердичева, аби вона підірвала саморобну вибухівку в житловому районі.

Теракту вдалося запобігти, повідомили в Telegram СБУ. Розслідування встановило, що школярка, яка шукала заробітку, отримала пропозицію приїхати до облцентру і оселитися там в орендованій квартирі.

Там вона мала сама зібрати саморобний вибуховий пристрій за наданою російським куратором інструкцією. Вибухівка мала бути оснащена металевими гайками та мобільним телефоном для дистанційної активації.

“Далі дівчина отримала інструкцію від російського спецслужбіста: заховати замасковану під вогнегасник бомбу в парку і встановити навпроти «локації» телефонну камеру”, – повідомили в СБУ.

Фото: СБУ в Telegram Виявлена саморобна вибухівка

Служба безпеки і поліція своєчасно виявили й знешкодили вибухівку, запобігли людським жертвам та задокументували підривну діяльність ворога.

Розпочато провадження за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту), триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочину.

Якщо ви отримали пропозицію виконати підрив або будь-які інші протиправні дії на користь ворога, повідомте в чатбот СБУ.