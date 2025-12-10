У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
ГоловнаПраво

СБУ арештувала в Одесі судно “тіньового” флоту Росії

Власник цього корабля перебував під санкціями РНБО. В Одесу судно прибуло під прапором африканської країни, щоб вивезти партію сталевих труб.

СБУ арештувала в Одесі судно “тіньового” флоту Росії

Служба безпеки затримала і арештувала в Одесі іноземне судно, яке входило до “тіньового” флоту Росії і незаконно перевозило українську агропродукцію з тимчасово окупованого Криму. Про це йдеться у пресрелізі СБУ.

За матеріалами справи, власник цього корабля перебував під санкціями РНБО, а для обходу обмежувальних заходів регулярно змінював назву судна та формальних бенефіціарів з третіх країн.

Співробітники СБУ викрили підконтрольний Москві суховантаж у торговельному порту Одеси, куди він прибув під прапором африканської країни, щоб вивезти партію сталевих труб.

Встановлено, що напередодні повномасштабної війни судно щонайменше сім разів причалювало до Севастополя для нелегально експорту агропродукції в інтересах РФ.

Наприкінці січня 2021 року суховантаж нелегально вивіз з українського півострова майже 7 тис. тонн зерна до північної Африки.

Під час затримання корабля на його борту перебували капітан та ще 16 членів екіпажу – всі громадяни декількох країн Близького Сходу.

Під час обшуку на судні виявлено плани рейсів, лоцманські картки, картографічні матеріали та журнали перевірки радіозв’язку із доказами незаконного заходу у порти тимчасово окупованих територій України.

Слідчими СБУ розпочато кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України);
  • ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
  • ст. 291 (порушення чинних на транспорті правил);
  • чч. 2, 3 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).

За матеріалами Служби безпеки на судно накладено арешт для подальшої передачі до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в АР Крим та Одеській області спільно з Держприкордонслужбою за процесуального керівництва Прокуратури в АР Крим та м. Севастополі.
﻿
