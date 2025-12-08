Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
На Миколаївщині 150 га ставків незаконно осушили під посіви

В Офісі генпрокурора повідомили, що фермер орендував землю під ставками і гідротехнічними спорудами для риборозведення, однак не використовував ділянки за призначенням.

За позовом спеціалізованих екологічних прокурорів Новоодеській громаді Миколаївської області повернули понад 150 га ставків, незаконно осушених під посіви.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Фермер орендував на території громади понад 150 гектарів земель під ставками і гідротехнічними спорудами для риборозведення. 

Проте прокурори встановили, що підприємство використовувало орендовані землі не за призначенням. Обидві водойми осушено та щорічно засіювались соняшником і пшеницею. 

Оскільки нецільове використання земель суперечить умовам договору та вимогам земельного і водного законодавства, а також призводить до негативних екологічних наслідків, прокурор звернувся до суду з позовом про розірвання договору оренди та повернення спірних ділянок. 

Позовні вимоги у повному обсязі задовольнив суд апеляційної інстанції. 

У касаційній скарзі відповідач наполягав, що здійснював “літування” ставків – меліоративний захід, який передбачає тимчасове осушення водойм для дезінфекції, вирівнювання дна, видалення зайвої рослинності тощо. Проте Верховний Суд погодився із позицією Офісу Генерального прокурора про те, що системні та багаторічні (щонайменше з 2019 року) дії відповідача свідчать про використання орендованих земель саме для вирощування агрокультур, а не риборозведення. 

Верховний Суд 2 грудня 2025 року залишив касаційну скаргу відповідача без задоволення, а судове рішення про задоволення позову прокурора – без змін.
