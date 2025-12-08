У Закарпатській області судитимуть посадових осіб Національної академії аграрних наук за махінації з зерном на 1,9 млн грн.

Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Обвинувачені – керівниця науково-дослідного інституту НААН та завідувачка зернового складу. Вони. користуючись своїм службовим становищем, розтратили 300 тонн зерна, що було у власності інституту.

За скоєне обвинуваченим загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

Викрили “схему” оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР Нацполіції спільно з детективами ТУ БЕБ. Організувала розкрадання урожаю сільськогосподарських культур, вирощених на земельних ділянках одного з науково-дослідних інститутів НААН, в.о директора підприємства.

“Залучивши завідувачку зернового складу, фігурантки, поза обліком видали зі складу 140 тонн проса та 160 тонн сої. Аби приховати протиправні дії продане зерно було віднесено у категорію “запаси” та продовжило існування лише на папері”, – зазначили у поліції.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що загальна сума завданих державі збитків становить майже 1,9 млн грн.

Фігуранткам було повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану) та за ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Наразі, за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури, обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.